Спасатели вытащили тело из воды
5 августа в 17.00 на пульт оперативного дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» поступило телефонное сообщение о том, что на территории пляжа 202 микрорайона отдыхала компания молодых людей, двое вошли в воду, один из них из воды не вышел.
На место происшествия выехало водолазное подразделение Службы спасения. Со слов очевидцев спасатели установили примерное местонахождение утопленника, и вытащили тело на берег.
Правила безопасного поведения на воде.
- Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
- Ни в коем случае не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения! Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.
- В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
- При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).
- Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
- Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., повредить шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
- Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
- Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
- Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
- Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
- Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера игидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Вячеслав Меженов, ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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