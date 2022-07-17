Спасатели вылетели в Оймяконский район для ликвидации природного пожара

10 спасателей РАОСН Службы спасения РС(Я) на вертолете Ми-8 «Полярных авиалиний» 17 июля вылетели из Якутска в Оймяконский район для участия в работах по ликвидации ландшафтного (природного) пожара.

Основным предназначением данного подразделения Службы спасения РС(Я), созданного в 2022 году, является проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесных массивах.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу: 44-74-76, по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или набрав «112».