Спасатели вовремя пришли на помощь

3 декабря на ЕДДС Нюрбинского района Якутии в 22.50 поступило сообщение от оператора 112 о том, что 2 декабря мужчина и женщина выехали на автомашине УАЗ-охотник из п. Эйик Оленекского района в сторону Нюрба, последний раз выходили на связь в 7 утра в четверг. Сообщили, что проехали с. Накын и, ориентировочно, должны были приехать в с. Маар к 17 часам, но так и не приехали. Предположительно, находятся между селами Накын и Чукар.

В 23.40 сообщение поступило к спасателям Нюрбинского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)», для проведения поисково-спасательных работ из Нюрбы выехала оперативная группа во главе с начальником отряда в составе 3-х человек на автомашине УАЗ-микроавтобус.

По словам начальника Нюрбинского поисково-спасательного отряда Афанасия НОЕВА погодные условия теплые, но метет сильная пурга, дорога практически отсутствует, машина с пострадавшими была обнаружена под утро примерно в 30 километрах от с. Чукар, мужчина и женщина сидели в заведенной машине в ожидании помощи, топлива и продуктов хватало. Как пояснил водитель произошла поломка трансмиссии, от эвакуации он отказался, по спутниковому телефону спасателей связался с друзьями и заказал запчасти. На обратном пути спасатели встретили знакомых пострадавшего с запчастями для машины.

Спасатели эвакуировали женщину в Нюрбу, где передали родственникам. Жалоб на здоровье не поступало.

Спасатели напоминают водителям собирающимся в дорогу, имейте при себе средства связи, теплые вещи, запас топлива и продуктов. В случае ЧС звоните по телефону (112) или (101) тел. дежурного Службы спасения.