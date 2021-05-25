25.05.2021
21:48
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Экология

Спасатели вернулись в Якутск

В центральной Якутии нормализовалась ситуация с весенним половодьем, направленные в районы для обеспечения безопасности населения оперативные группы  спасателей Республиканской Службы спасения, сегодня 25 мая вернулись к постоянному месту дислокации в г. Якутск.

Почти месяц в командировках находясь в режиме повышенной готовности, в полевых условиях спасатели следили за прохождением ледохода как с земли, так и при помощи малой авиации, квадрокоптерами и беспилотными летательными аппаратами. По результатам авиамониторинга принимались оперативные управленческие решения для превентивных мер.

Отслеживание уровней воды, оказание всесторонней помощи жителям сел подверженных угрозе подтопления, проведение профилактической работы с  населением, вот далеко не полный перечень работы оперативных групп.

«Нынешний паводок прошел спокойно, конечно были неординарные ситуации, но личный состав службы решал все оперативно и грамотно. Конечно сильно осложняло работу сложная эпидемиологическая обстановка, но все спасатели были привиты и соблюдали меры предосторожности» — прокомментировал Василий Тарский  Врио начальника ГБУ «Служба спасения РС(Я).

                                                                                           

Фото: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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