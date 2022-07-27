27.07.2022
17:38
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Якутия

Спасатели вернули эвакуированных коров в родной Ыыстах в Верхоянье

Спасатели Службы спасения РС (Я) оказывают всестороннюю помощь жителям Верхоянского района

Спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям пострадавших от дождевого паводка населенных пунктов.

Накануне спасатели по заявке администрации помогли собрать и вернуть стадо коров в местность Ыыстах с участка у п. Столбы, куда крупный рогатый скот до подъема воды был заблаговременно отогнан.      

Продолжается доставка товаров первой необходимости в Верхоянский район. Сегодня из Якутска в п. Батагай прибыл вертолет Ми-26 МЧС России с грузом весом более 13 тонн.

Спасатели осуществляют погрузочно-разгрузочные работы для дальнейшего распределения прибывшего груза в пострадавшие от дождевого паводка населенные пункты Верхоянья.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)»

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