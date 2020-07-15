15.07.2020
14:20
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Происшествия

Спасатели ведут поиски троих утонувших

В Якутии утонуло более 30 человек.

Спасатели-водолазы ведут поиски утонувших в пригороде г. Олекминска, на реке Алдан, в Намском районе.

В с. Верхневилюйск после продолжительных поисков нашли тело мужчины 1971 г.р., в г. Нюрбе – тело мужчины 1970 г.р.

По сообщению службы спасения, в республике с начала года утонуло 32 человека. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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