15.07.2020
14:20
397
Происшествия
Спасатели ведут поиски троих утонувших
В Якутии утонуло более 30 человек.
Спасатели-водолазы ведут поиски утонувших в пригороде г. Олекминска, на реке Алдан, в Намском районе.
В с. Верхневилюйск после продолжительных поисков нашли тело мужчины 1971 г.р., в г. Нюрбе – тело мужчины 1970 г.р.
По сообщению службы спасения, в республике с начала года утонуло 32 человека.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.07.2020
0
15.07.2020
35
15.07.2020
120
15.07.2020
128
15.07.2020
343
15.07.2020
755
15.07.2020
250
15.07.2020
268
15.07.2020
206
15.07.2020
187
15.07.2020
741
15.07.2020
641
15.07.2020
849
15.07.2020
203
15.07.2020
205
15.07.2020
269
15.07.2020
210
15.07.2020
967
15.07.2020
259
15.07.2020
1023
15.07.2020
223
15.07.2020
543
15.07.2020
236
15.07.2020
808
14.07.2020
1275
14.07.2020
1080
14.07.2020
1189
14.07.2020
671
14.07.2020
1237
14.07.2020
1012
14.07.2020
1139
14.07.2020
1080
14.07.2020
612
14.07.2020
619
14.07.2020
796
14.07.2020
1303
14.07.2020
810
14.07.2020
848
14.07.2020
3281
14.07.2020
609
14.07.2020
566
14.07.2020
1171
14.07.2020
506
14.07.2020
456
14.07.2020
525
14.07.2020
2170
14.07.2020
510
14.07.2020
423
14.07.2020
744
14.07.2020
1158
14.07.2020
1969
14.07.2020
522
14.07.2020
522
14.07.2020
1601
14.07.2020
517
14.07.2020
1185
14.07.2020
853
14.07.2020
503
ТОП НОВОСТИ
13.07.2020
10576
10.07.2020
9836
13.07.2020
9783
10.07.2020
7648
09.07.2020
7571
09.07.2020
4863
12.07.2020
4620
09.07.2020
4259
11.07.2020
3988