20.09.2022
10:23
190
Происшествия
Спасатели ведут поиски оленеводов в Аллаиховском районе
Вечером 19 сентября 2022 года оперативному дежурному ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что что пропали оленеводы КРО «Берелях» предположительно в районе «Хромской губы» Аллаиховского улуса(района), выходили на связь с родственниками по спутниковому телефону, сообщили что у них сломалась лодка, после чего с ними пропала связь.
Утром по последним координатам, полученным со спутникового телефона на поиски оленеводов вылетели спасатели Колымского ПСО ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» на вертолете МИ-8 Полярных авиалиний.
Ведутся поиски.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.09.2022
0
70
20.09.2022
0
104
20.09.2022
0
189
20.09.2022
0
377
20.09.2022
0
115
20.09.2022
0
152
20.09.2022
0
347
20.09.2022
0
360
20.09.2022
0
683
20.09.2022
0
863
20.09.2022
0
648
20.09.2022
0
1321
20.09.2022
0
2768
19.09.2022
0
968
19.09.2022
0
335
19.09.2022
0
1003
19.09.2022
0
970
19.09.2022
2
1222
19.09.2022
0
683
19.09.2022
0
455
19.09.2022
0
980
19.09.2022
1
1884
19.09.2022
0
558
19.09.2022
1
3290
19.09.2022
0
2638
19.09.2022
0
302
19.09.2022
0
370
19.09.2022
0
430
19.09.2022
0
547
19.09.2022
1
1889
19.09.2022
0
1316
19.09.2022
0
833
19.09.2022
0
343
19.09.2022
0
451
19.09.2022
0
289
19.09.2022
0
355
19.09.2022
0
331
19.09.2022
0
376
19.09.2022
0
1141
19.09.2022
0
3275
19.09.2022
0
1573
19.09.2022
0
440
19.09.2022
0
393
19.09.2022
0
321
19.09.2022
0
384
19.09.2022
0
1617
19.09.2022
0
2236
19.09.2022
0
569
19.09.2022
0
368
19.09.2022
0
310
19.09.2022
0
307
19.09.2022
0
536
19.09.2022
0
979
19.09.2022
0
343
19.09.2022
0
332
19.09.2022
0
545
19.09.2022
0
535
19.09.2022
0
529
19.09.2022
0
477
19.09.2022
0
398
19.09.2022
0
397
ТОП НОВОСТИ
15.09.2022
2
14920
16.09.2022
0
10008
16.09.2022
2
9686
15.09.2022
0
7684
15.09.2022
0
7054
15.09.2022
3
6830
18.09.2022
4
6312
17.09.2022
1
5891
17.09.2022
0
4885
Добавить комментарий