20.09.2022
10:23
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Происшествия

Спасатели ведут поиски оленеводов в Аллаиховском районе

Вечером 19 сентября 2022 года оперативному дежурному ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что что пропали оленеводы КРО «Берелях» предположительно в районе «Хромской губы» Аллаиховского улуса(района), выходили на связь с родственниками по спутниковому телефону, сообщили что у них сломалась лодка, после чего с ними пропала связь.

Утром по последним координатам, полученным со спутникового телефона на поиски оленеводов вылетели спасатели Колымского ПСО ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» на вертолете МИ-8 Полярных авиалиний.

Ведутся поиски.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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