Спасатели убыли в Кобяйский район для вывоза оставшихся фрагментов ракет-носителей

Накануне из Якутска в Кобяйский район убыла группа спасателей Службы спасения республики для выполнения служебного задания по вывозу оставшихся фрагментов отделяемых частей ракет-носителей, с пусков, произведенных ранее с космодрома Восточный.

Спасатели оснащены необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя.

«В прошлом году в Кобяйском районе провела работу группа спасателей Службы спасения РС (Я) под руководством спасателя 2 класса Максима Колесова, которые вручную осуществили транспортировку распиленных фрагментов ракеты-носителя, обнаруженные нами ранее, но из-за труднодоступности и сложности рельефа местности, а также погодных условий, эвакуация отдельных фрагментов представляла значительные трудности. Из-за этого работы были отложены на более поздний срок», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Василий Тарский.