Спасатели убыли в Амгинский район для сопровождения паводка

Сегодня из г. Якутска в Амгинский район убыла оперативная группа для выполнения мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории данного муниципального района, в состав которой вошли спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) и сотрудники Главного управления МЧС России по РС(Я).

Также в Ленский район для контроля прохождения безаварийного пропуска паводковых вод вылетела оперативная группа «Лена», в составе которой сотрудники регионального управления МЧС России, спасатели, представители Ленского бассейнового водного управления Министерства природных ресурсов РФ, Якутского управления Гидрометеослужбы и специалисты по взрывным работам.

«Спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) в составе оперативных групп Главного управления МЧС России по РС(Я) будут обеспечивать безопасное прохождение весеннего половодья на территории республики. В полной готовности находится личный состав поисково-спасательных отрядов Службы спасения РС(Я) в Алданском, Верхоянском, Ленском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Чурапчинском, Таттинском, Сунтарском, Среднеколымском районах и в г. Якутске», — отметил начальник ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Михаил Шестаков.

По состоянию на 09:00 6 мая 2022 г. кромка ледохода на реке Лене находится в 20 км ниже н.п. Коршуново Киренского района, в 220 км до границы с Республикой Саха (Якутия).