Спасатели спасли семерых детей на Даркылахе в Якутске

Спасатели Службы спасения РС(Я), дежурившие на посту в микрорайоне Даркылах г. Якутска, спасли семерых детей из водной западни.

Спасатели, при патрулировании территории, прилегающей к воде, обнаружили, что семеро детей оказались отрезаны прибывающей водой.

По словам старшего поста спасателей Службы спасения РС(Я) Алексея Белина, дети, игравшие без присмотра взрослых на грудах песка, решили запечь картошку и позагорать, не подозревая об опасности их затеи.

Спасатели перенесли их на безопасное место. В автомобиле Службы спасения напуганных детей высушили, обогрели, напомнили правила безопасности, после чего ребята поспешили домой.

«Активная фаза ледохода проходит по территории г.Якутска, в соответствии с прогнозом, наблюдается повышение уровня воды и выход воды на пойменные участки. Уважаемые родители, не оставляйте детей у водоемов без присмотра, пресекайте игры у воды, на льду в период ледохода. Обеспечьте досуг детей, ведь вы в ответе за их жизни!», — напоминает Алексей Белин.

Служба спасения республики рекомендует воздержаться от выхода и выезда в пойменные места в период прохождения ледохода, ведь стремительный подъем уровня воды может отрезать путь к спасению.

Пресекайте игры детей у водоемов, не отправляйте гулять без присмотра взрослых, особенно в период прохождения ледохода. Расскажите детям о правилах поведения в период ледохода, объясните, что в данный период выход на лед категорически запрещен, что прыжки со льдины на льдину, катание на самодельных плотах, лодках, досках, бревнах могут стоить жизни.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.