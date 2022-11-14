Спасатели спасли двух рыбаков

Спасатели Службы спасения РС(Я) спасли двух рыбаков в Кобяйском улусе.

Вечером 12 ноября в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что в местности Дарын-Юрях Кобяйского улуса (района) в 20-25 км. от п. Сангар вниз по течению р.Лена на снегоходах застряли 2 рыбака, самостоятельно добраться до п. Сангар не могут, на связь не выходят. Силами ОГПС №18 совместно инспекторами ГИМС проведены поиски потерявшихся рыбаков, поиски результатов не дали.

Решением КЧС Республики было принято решение для поисков потерявшихся рыбаков поднять вертолет АК «Полярные авиалинии», но из-за окончания светового дня вылет был отложен на утро 13 ноября.

Утром 13 ноября из аэропорта «Маган» на поиски вылетел вертолет МИ-8МТВ со спасателями на борту. В результате поисков, потерявшиеся рыбаки были обнаружены в 20 км. от п. Сангар. Состояние здоровья удовлетворительное, у одного мужчина подморожены ноги. Спасенных мужчин доставили в п. Сангар.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19.