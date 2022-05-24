Спасатели Службы спасения продолжают работы в подтопленных населенных пунктах

За сутки проведено 6 взрывных работ на участке затора на р. Лене, по итогам взрывных работ на реке Лене наблюдается небольшой спад воды в ряде населенных пунктах республики.

На территории Намского района, пригородах Якутска продолжают работу спасатели Службы спасения РС(Я).

В населенном пункте Едейцы (Ымыяхтах) Намского района силами спасателей ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» для местных жителей организована переправа на лодке, в с. Графский Берег в составе оперативной группы убыли спасатели Службы спасения РС(Я).

Выставлены посты безопасности, в состав которых входят спасатели Службы спасения республики, работники администраций и инспекторы ГИМС, которые оказывают помощь местному населению. Помимо этого,спасатели Службы спасения РС(Я) продолжают работы на территории Кобяйского, Среднеколымского, Усть-Алданского, Алданского районов.

Продолжает работу Межведомственная оперативная группа под руководством Председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрия Лепчикова, в составе которой заместитель руководителя Ленского БВУ Федот Пермяков, директор Филиала «Ленарегионводхоз» Александр Аржаков, спасатели Службы спасения РС(Я), взрывники ООО «БВК-Удача+».

Служба спасения республики рекомендует воздержаться от выезда в пойменные районы, выхода на лед. Не допускайте детских игр на льду.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.