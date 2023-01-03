Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних маршрутов

На территории республики преобладают низкие температуры. Спасатели МЧС России рекомендуют гражданам, планирующим дальние поездки, сначала ознакомиться с метеосводкой перед отправкой в дальний путь и соблюдать ряд несложных правил:

— сообщите своим близким, друзьям или соседям, куда вы едете и когда планируете вернуться;

— изучите заранее маршрут на карте;

— перед поездкой убедитесь, что взяли с собой мобильный телефон с полным аккумулятором;

— возьмите с собой свисток. Если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит – связки быстро устанут, и вы охрипнете;

— возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Необходимо взять с собой котелок, продукты питания, воду, теплые вещи;

— тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты;

— лучше ехать с попутчиками и не на одной машине, след в след. В такие поездки не следует брать детей.

Если вы, все-таки, заблудились в дороге или попали в экстремальную ситуацию, найдите возможность сообщить об этом. Звоните по телефону «112» или на телефонные номера ЕДДС районов Республики Саха (Якутия) вдоль которых проходят ФАД и зимники.

Телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я) 8(4112) 399999; Служба спасения РС(Я) 8(4112) 459019

ФАД А-360 «Лена»:

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235

ЕДДС Алданского района 8(41145) 37372, 89245901141

ЕДДС Нерюнгринского района 8(41147) 43239, 43668, 89248998123

ФАД А-331 «Вилюй» и автозимник «Анабар»:

ЕДДС г. Якутска 8(4112) 444229, 444564, 717066

ЕДДС Горного района 8(41131) 41010, 89248695119

ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036

ЕДДС Верхневилюйского района 8(41133) 41501

ЕДДС Нюрбинского района 8(41134) 22201

ЕДДС Сунтарского района 8(41135) 22102

ЕДДС Мирнинского района 8(41136) 43112, 44112, 89141044112

ЕДДС Ленского района 8(41137) 22501

ЕДДС Оленекского района 8(41169) 21400

ЕДДС Анабарского района 8(41168) 21473

Автозимник «Жиганск»:

ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036

ЕДДС Жиганского района 8(41164) 22092

ФАД Р-504 «Колыма»:

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Чурапчинского района 8(41151) 41660, 41460, 89841194603

ЕДДС Таттинского района 8(41152) 41233

ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

Автозимник «Колыма»:

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

ЕДДС Момского района 8(41150) 21324, 21074

ЕДДС Верхнеколымского района 8(41155) 41999

ЕДДС Среднеколымского района 8(41156) 41831

ЕДДС Нижнеколымского района 8(41157) 23206, 23292

Автозимник «Индигир»:

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

ЕДДС Момского района 8(41150) 21324, 21074

ЕДДС Абыйского района 8(41159) 22022, 21002, 21259

ЕДДС Аллайховского района 8(41158) 21511

Автозимник «Амга-Алдан»

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Амгинского района 8(41142) 42772

ЕДДС Усть-Майского района 8(41141) 43200, 42734, 42473, 89243682220

Автозимник «Яна»

ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091

ЕДДС Верхоянского района 8(41165) 20499, 20606

ЕДДС Усть-Янского района 8(41166) 27063, 27071

ЕДДС Булунского района 8(41167) 52318

Автозимник «Умнас»

ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235

ЕДДС Олекминского района 8(41138) 44193, 41288, 43353, 89245995188

ЕДДС Ленского района 8(41137) 22501