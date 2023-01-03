Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних маршрутов
На территории республики преобладают низкие температуры. Спасатели МЧС России рекомендуют гражданам, планирующим дальние поездки, сначала ознакомиться с метеосводкой перед отправкой в дальний путь и соблюдать ряд несложных правил:
— сообщите своим близким, друзьям или соседям, куда вы едете и когда планируете вернуться;
— изучите заранее маршрут на карте;
— перед поездкой убедитесь, что взяли с собой мобильный телефон с полным аккумулятором;
— возьмите с собой свисток. Если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит – связки быстро устанут, и вы охрипнете;
— возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Необходимо взять с собой котелок, продукты питания, воду, теплые вещи;
— тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты;
— лучше ехать с попутчиками и не на одной машине, след в след. В такие поездки не следует брать детей.
Если вы, все-таки, заблудились в дороге или попали в экстремальную ситуацию, найдите возможность сообщить об этом. Звоните по телефону «112» или на телефонные номера ЕДДС районов Республики Саха (Якутия) вдоль которых проходят ФАД и зимники.
Телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я) 8(4112) 399999; Служба спасения РС(Я) 8(4112) 459019
ФАД А-360 «Лена»:
ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350
ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235
ЕДДС Алданского района 8(41145) 37372, 89245901141
ЕДДС Нерюнгринского района 8(41147) 43239, 43668, 89248998123
ФАД А-331 «Вилюй» и автозимник «Анабар»:
ЕДДС г. Якутска 8(4112) 444229, 444564, 717066
ЕДДС Горного района 8(41131) 41010, 89248695119
ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036
ЕДДС Верхневилюйского района 8(41133) 41501
ЕДДС Нюрбинского района 8(41134) 22201
ЕДДС Сунтарского района 8(41135) 22102
ЕДДС Мирнинского района 8(41136) 43112, 44112, 89141044112
ЕДДС Ленского района 8(41137) 22501
ЕДДС Оленекского района 8(41169) 21400
ЕДДС Анабарского района 8(41168) 21473
Автозимник «Жиганск»:
ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036
ЕДДС Жиганского района 8(41164) 22092
ФАД Р-504 «Колыма»:
ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350
ЕДДС Чурапчинского района 8(41151) 41660, 41460, 89841194603
ЕДДС Таттинского района 8(41152) 41233
ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091
ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391
Автозимник «Колыма»:
ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391
ЕДДС Момского района 8(41150) 21324, 21074
ЕДДС Верхнеколымского района 8(41155) 41999
ЕДДС Среднеколымского района 8(41156) 41831
ЕДДС Нижнеколымского района 8(41157) 23206, 23292
Автозимник «Индигир»:
ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391
ЕДДС Момского района 8(41150) 21324, 21074
ЕДДС Абыйского района 8(41159) 22022, 21002, 21259
ЕДДС Аллайховского района 8(41158) 21511
Автозимник «Амга-Алдан»
ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350
ЕДДС Амгинского района 8(41142) 42772
ЕДДС Усть-Майского района 8(41141) 43200, 42734, 42473, 89243682220
Автозимник «Яна»
ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091
ЕДДС Верхоянского района 8(41165) 20499, 20606
ЕДДС Усть-Янского района 8(41166) 27063, 27071
ЕДДС Булунского района 8(41167) 52318
Автозимник «Умнас»
ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235
ЕДДС Олекминского района 8(41138) 44193, 41288, 43353, 89245995188
ЕДДС Ленского района 8(41137) 22501
+7 (999) 174-67-82
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