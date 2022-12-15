Спасатели: Радиус действия — 35 километров

Я знаю много врачей, кого именно «скорая» воспитала отличными специалистами, поэтому, помня, что в декабре отмечается день спасателя, решила узнать, каково это — спасать жизни, ведь работа на скорой это, по сути, и есть работа спасателя. Любезно согласилась рассказать о работе отделения скорой помощи Намской центральной районной больницы, старший фельдшер, фельдшер высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения России Мария Трапезникова, не понаслышке знающая работу фельдшера «скорой».

— С какого года есть «скорая» в Намцах, Мария Егоровна?

— Отделение скорой района создано в 1978 году и продолжительное время находилось в здании старой поликлиники, построенной в XIX веке, сегодня мы располагаемся в стационаре нашей районной больницы.

— Что собой представляет работа на «скорой»?

— Приведу запомнившиеся мне кем-то сказанные слова: «Скорая – фронт всей медицины, где ежедневно на страже жизни и здоровья стоят те, кого не принято называть героями, но кто, несомненно, ими является».

— Хорошие слова. Врачи, безусловно, герои и не только сегодня. Желание спасать людей вне времени. Подтверждение тому и ваш коллектив: и медики, и водители отделения во врачебном деле люди не случайные. Сколько вас в отделении работает?

— Наш коллектив состоит из двадцати двух сотрудников: старший фельдшер, пять выездных фельдшеров, еще пять фельдшеров по приему вызовов, пять медсестер, пять водителей и одна единица младшего медперсонала. Бригады фельдшерские линейные, врачей в отделении нет. Коллектив у нас дружный, есть и молодые сотрудники, и люди со стажем более тридцати пяти лет, все они сильные духом, преданные своей профессии люди, фельдшера, знающие всю тяжесть работы на скорой.

— Где Вы до «скорой» работали?

— После окончания медучилища в 1983 году я по распределению уехала работать фельдшером в Среднеколымский район, там почти год отработала и по болезни матери в 1984-ом вернулась в родной улус, устроилась в Намскую центральную районную больницу, работала на разных «открытых» участках: ФАПах, фельдшерских пунктах, участковых больницах, специалистов всегда не хватало. Объехала практически весь район, пока в 1986 году не пригласили на работу в отделение скорой помощи. С тех пор работаю здесь.

— В чем суть работы «скорой»?

— Суть работы скорой — оказание первой помощи при всех болезнях. Количество вызовов у нас бывает разное, в зависимости от сезона. В приоритете всегда вызов, когда человеку нужна экстренная помощь. Труд фельдшера скорой помощи сложен, физически тяжел и многообразен. Ситуации на выезде случаются разные — люди бывают в состоянии алкогольного опьянения, аффекта, шока, и в любой ситуации ты должен найти выход. В моей личной практике был случай, когда пациент бросился на меня с ножом. Сейчас это забавно вспоминать, но, когда непосредственно находишься в такой ситуации, совсем не до смеха. К каждому пациенту нужно найти свой подход, где-то успокоить, уговорить, убедить, пожалеть… Есть пациенты, которые по приезду встречают нас как родных, уверяя, что от одного нашего вида им уже становится легче. Стараются угостить, накормить, чтобы выразить свою признательность.

Да, историй для бестселлеров в жанре нон-фикшн у фельдшеров «скорой» достаточно, ведь практически любой вызов может представлять опасность для бригады медиков.

— Самые сложные случаи в вашей работе.

— Самый непредсказуемый вызов — это дорожно-транспортное происшествие, особенно массовое. Тогда мчишься на место аварии, не зная, какова ситуация в полном объёме, передаваемые сведения часто не соответствуют действительности, и ситуация оказывается намного сложнее и серьёзнее. В таких случаях нужно проявить хладнокровие, трезво оценить состояние каждого пострадавшего, чётко определить, в какой последовательности оказывать медицинскую помощь. Бывали случаи, когда фельдшеры принимали роды на дому. Каких только моментов в нашей практике не было, вспоминается и с радостью, и с печалью. Будучи медиком, наверное, никогда не привыкнешь к угасанию жизни человека, хоть и понимаешь, что процесс неизбежен. В такой ситуации фельдшера может утешить лишь то, что с его стороны сделано всё, от него зависящее. Но спасённых жизней больше, и это даёт нам силы работать дальше, будучи уверенными в том, что мы приносим реальную пользу.

— Как пережили пандемию?

— Да, это был сложный период. Обслуживать больных с подозрением на ковид особенно тяжело было в летнее время. При тридцатиградусной жаре приходилось осматривать больных будучи с ног до головы одетыми в СИЗы, это было очень тяжело как физически, так и эмоционально. Иногда удивляюсь, как стоически держатся наши фельдшеры, несмотря ни на что у них не угасает любовь к профессии, к людям.

— Вы называете диспетчерскую сердцем отделения. Какие обязанности лежат на плечах диспетчеров?

— В отделении кроме выездных фельдшеров круглосуточно дежурят и фельдшера-диспетчеры. Диспетчерская — это действительно сердце отделения скорой неотложной помощи, которое должно биться ритмично и бесперебойно. Диспетчеры и «рулят» всей работой дежурной смены. Именно они определяют по телефонному звонку характер вызовов и выясняют, где экстренные, а где неотложные случаи. Фельдшерами-диспетчерами работают только фельдшеры с опытом, они могут без осмотра оценить состояние больного по телефону, подсказать какое лекарство принять, как сориентироваться в конкретной ситуации.

— Кто ваши пациенты?

— Все жители районного центра и те, кто живет в пределах тридцати пяти километров от села.

— Случаются ли ложные вызовы?

— Да, и довольно часто.

— Насколько надежно вы сегодня «вооружены»?

— За всю историю существования отделения скорой помощи дежурная бригада всегда состояла из одного фельдшера, диспетчера и водителя. А с 2020 года, при главном враче Ариане Николаевиче Сергееве, дежурная бригада выезжает в усиленном составе: фельдшер и медсестра. В 2021 году нам были выделены два новых, полностью оснащенных оборудованием реанимационных автомобиля, что позволяет нам оказывать качественную неотложную помощь. Тогда как в прошлом у нас на руках были лишь тонометр и фонендоскоп, а острые сердечные патологии диагностировали, основываясь только на клинических данных, то сейчас, с продвижением медицины вперед, повышается качество обслуживания пациентов. В настоящее время у нас есть возможность в срочном порядке снять ЭКГ, при подозрении на сосудистые патологии провести КТ головного мозга, все это повлияло на безошибочную постановку диагноза. Особенно радует возможность проведения компьютерной томографии в самом улусе. Ещё одно важное звено нашего отделения — это наши водители. Наша «правая рука», они обучены приемам оказания первой медицинской помощи

Помощь фельдшеру, даже в транспортировке больного, в функциональные обязанности водителя не входит, но намские водители, похоже, исключение из правил, и действуют, исходя из ситуации. Как должно быть спокойно медикам с такими водителями!

— Что Вы особенно цените в коллегах?

— Трудолюбие, профессионализм, готовность всегда прийти на помощь друг другу, оперативность.

— Случается ли вам работать в одной связке с медициной катастроф?

— Да, раньше мы часто работали вместе на заречных участках. Был даже в 2004 году случай, когда одна наша коллега попала в авиааварию, разбился вертолет. К счастью, все выжили. А в настоящее время к помощи санавиации обращаемся только в распутицу.

— Что пожелаете землякам в канун Нового года?

— От имени нашего отделения хочу пожелать читателям следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачам, проходить диспансеризацию, вакцинацию, чтобы обезопасить себя. Всех с наступающим Новым годом! Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!