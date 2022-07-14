Спасатели работают в Бетенкес: в реке Яне не снижается вода

В с. Бетенкес Верхоянского района спасатели выполняют работы по отводу воды с границ затопленной территории населенного пункта, сообщает пресс-служба Службы спасения РС(Я). В Верхоянском районе в селах, пострадавших от дождевого паводка, продолжается доставка питьевой бутилированной воды, первоочередных продуктов питания силами спасателей Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России, оказание адресной помощи жителям.

По словам старшего группы спасателей Службы спасения РС(Я) Романа Герасимова, в с. Бетенкес спад уровня воды происходит постепенно. «Проведены работы по очистке сливных труб, каналов, способствующих скорейшему водоотведению с границ затопленного села», — отметил спасатель. Согласно прогнозу, на реке Яне в ближайшие сутки ожидается сохранение уровней воды выше опасной отметки. Службы спасения

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Службы спасения РС(Я)

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