Происшествия
Спасатели работают в Бетенкес: в реке Яне не снижается вода
В с. Бетенкес Верхоянского района спасатели выполняют работы по отводу воды с границ затопленной территории населенного пункта, сообщает пресс-служба Службы спасения РС(Я).
В Верхоянском районе в селах, пострадавших от дождевого паводка, продолжается доставка питьевой бутилированной воды, первоочередных продуктов питания силами спасателей Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России, оказание адресной помощи жителям.
По словам старшего группы спасателей Службы спасения РС(Я) Романа Герасимова, в с. Бетенкес спад уровня воды происходит постепенно. «Проведены работы по очистке сливных труб, каналов, способствующих скорейшему водоотведению с границ затопленного села», — отметил спасатель.
Согласно прогнозу, на реке Яне в ближайшие сутки ожидается сохранение уровней воды выше опасной отметки.
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