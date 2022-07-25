Происшествия
Спасатели работают на природном пожаре в Оймяконском районе
На территории Оймяконского района продолжается борьба с ландшафтным (природным пожаром).
Спасатели Службы спасения РС (Я), задействованные в тушении данного природного пожара, осуществляют прокладку минерализованной полосы, ее расчистку и расширение за бульдозером. Ведется окарауливание кромки.
В ликвидации данного природного пожара задействованы спасатели Службы спасения РС(Я), работники ГПС РС(Я), администрации, дорожной службы и 3 единицы техники: бульдозер, автоцистерна ГПС РС(Я), автомашина «УАЗ».
В республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.
Если вы стали свидетелем лесного пожара, можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу: 44-74-76, по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или набрав «112».
+7 (999) 174-67-82
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