Спасатели работают на катках Якутии

Сегодня представители Центра ГИМС МЧС России и Службы спасения Якутии провели профилактические беседы с отдыхающими на катке, который находится на Талом озере в г. Якутск. Мероприятия проходят в рамках 5-го этапа межведомственной акции «Безопасный лёд».

– В ходе профилактических бесед мы рассказали гражданам о правилах безопасного поведения на водных объектах, какие существуют средства спасения, а также напомнили телефоны экстренных служб. Обращаясь к гражданам хочется отметить, что соблюдение правил безопасности на водных объектах – залог вашей безопасности, – рассказал Павел Курбатов государственный инспектор Якутского отделения №1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я).

Подобные мероприятия проводятся на территории всей республики, в них приняли участие не только специалисты МЧС России, но и сотрудники правоохранительных органов, представители местной власти, организаций и ведомств. Основная цель – предупреждение происшествий на водных объектах в весенний период в Якутии.

Добавим, что на протяжении текущей недели сводными группами была проведена массовая работа по разъяснению населению правил пребывания на льду водоёмов. Масштабный межведомственный подход позволяет наиболее продуктивно использовать доступные меры воздействия на граждан.