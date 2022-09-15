Спасатели провели урок безопасности для студентов

Профилактика происшествий – одна из главных задач сотрудников МЧС России. Сотрудники регионального управления МЧС России регулярно проводят профилактические беседы с подрастающим поколением о том, как обезопасить себя и не нарушать правила поведения в быту и повседневной жизни.

Накануне Вадим Захаров, Алексей Бублей и Иван Еременко, спасатели Якутского поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС России, посетили Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина с профилактической беседой о мерах безопасности в быту, рассказали студентам об оказании первой помощи, разобрали алгоритм оказания первой помощи пострадавшему. Гости показали ребятам, как определить в сознании ли человек и есть ли дыхание. Кроме того, объяснили, как проводится искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, а так же как уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение. Спасатели отработали со школьниками все приемы на практике. Ребята активно включились в диалог, задавали много интересных вопросов.

В ходе беседы с учащимися была затронута тема травм в бытовых условиях, к которым чаще всего относятся ожоги, электротравмы, переломы конечностей и кровотечения.

Но на этом встреча не закончилась — ребята познакомились с аварийно-спасательным оборудованием, осмотрели аварийно-спасательный автомобиль. И, конечно же, задавали вопросы, услышали рассказ об особенностях благородной профессии «Спасатель».

— «Помните ребята, попасть в беду можете не только вы сами, но и люди, которые вас окружают. И тут важно не растеряться, и знать, как оказать первую помощь», — пояснил детям Вадим Захаров, спасатель Якутского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).