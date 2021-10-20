Спасатели продолжают эвакуацию фрагментов ракетоносителя

Как сообщалось ранее 14 октября 2021 года, был выполнен пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат» и 36 космических аппаратов OneWeb.

Согласно телеметрической информации из Центрального информационного пункта Роскосмоса, старт, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Приняты все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей космических объектов. Спасатели ГБУ «Службы спасения» Республики Саха (Якутия) обеспечивают безопасность в Алданском и Кобяйском районах.

Сейчас наступила самая сложная часть работ — это поиск, подготовка фрагментов ракетоносителя и транспортировка к вертолетной площадке с целью дальнейшего вывоза на космодром Восточный.

Далеко в горах в труднодоступной местности Кобяйского района спасатели разбили автономный базовый лагерь. Как сообщает по спутниковой связи руководитель оперативной группы спасателей Павел Алексеев, — В виду труднодоступности, сложности рельефа в месте падения фрагментов, эвакуация при помощи вертолета представляет значительные трудности. Часть фрагментов находятся на склонах гор, в распадках, далеко от вертолетной площадки.

Для эвакуации топливного бака нам приходится разрезать его на более мелкие части и спускать вниз на расстояние 1300 метров по курумнику (скопления щебня и каменных остроугольных глыб диаметром до 2–3 метров их называют также «каменные поля» или «каменные реки») по которому перемещаться очень сложная задача особенно с учетом тяжелого и объемного груза.

«Нашей группе предстоит много работы, отдельные фрагменты находятся на большом расстоянии от базового лагеря в труднодоступной местности, но мы работы не боимся и поставленную задачу должны выполнить, — отметил Павел Алексеев.