Спасатели продолжают бороться с природным пожаром

Спасатели Службы спасения РС (Я) продолжают бороться с ландшафтным (природным пожаром) в Оймяконском районе.

Проведена опашка бульдозером, осуществляется тушение при помощи ранцевых лесных огнетушителей, автоцистерны АЦ-40, ручных инструментов. Продолжается работа по прокладке минерализованной полосы бульдозером. Круглосуточно проводится окарауливание кромки пожара.

В работах на данном природном пожаре задействованы 29 человек: спасатели Службы спасения РС(Я), работники ГПС РС(Я), администрации, дорожной службы и 5 единиц техники.

Кроме того, в тушении лесного пожара, действующего в 10-километровой зоне от с. Нахара Сунтарского района, задействованы: работники ГПС РС(Я), спасатель Службы спасения РС(Я), местное население и представители лесопожарных формирований. Всего к борьбе с пожаром привлечены: 62 человека и 13 единиц техники.

Напоминаем, что в Республике Саха (Якутия) действует режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу: 44-74-76, по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 или набрав «112».