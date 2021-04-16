16.04.2021
17:30
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Экология

Спасатели приступили к распиловке фрагмента ракеты

«В соответствии с договором о порядке и условиях эпизодического использования части территории Республики Саха (Якутия) для функционирования районов падения (РП) отделяющихся частей космических объектов (ракет) от 28.06.2019 № 125/19, заключенным между Правительством Республики Саха (Якутия) и Госкорпорацией «Роскосмос», ГБУ «Служба спасения РСЯ)» направила оперативную группу опытных спасателей из 8 человек под руководством заместителя начальника аэромобильного отряда Павла Алексеева со всем необходимым оборудованием в Кобяйский район для распиловки и вывоза фрагментов ракеты», — отметил первый заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов.  

Переброской оперативной группы  к месту района падения  руководил Иннокентий Андросов. Фрагменты упали в труднодоступной гористой местности в распадок, применение авиации в данном случае невозможно что  осложняет работу. Спасатели приступили к распиловке больших фрагментов, по завершению все части будут  транспортированы на расстояние 1200 метров вручную, до вертолетной площадки, откуда в дальнейшем вертолетом будут перевезены в точку сбора для дальнейшей утилизации. 

По словам ВРИО начальника ГБУ «Служба спасения РС(Я)» Василия Тарского, спасатели у нас опытные, с поставленной задачей справятся в ближайшие дни. 

Источник: Отдел профилактики ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Фатеев
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