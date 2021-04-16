Спасатели приступили к распиловке фрагмента ракеты

«В соответствии с договором о порядке и условиях эпизодического использования части территории Республики Саха (Якутия) для функционирования районов падения (РП) отделяющихся частей космических объектов (ракет) от 28.06.2019 № 125/19, заключенным между Правительством Республики Саха (Якутия) и Госкорпорацией «Роскосмос», ГБУ «Служба спасения РСЯ)» направила оперативную группу опытных спасателей из 8 человек под руководством заместителя начальника аэромобильного отряда Павла Алексеева со всем необходимым оборудованием в Кобяйский район для распиловки и вывоза фрагментов ракеты», — отметил первый заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов.

Переброской оперативной группы к месту района падения руководил Иннокентий Андросов. Фрагменты упали в труднодоступной гористой местности в распадок, применение авиации в данном случае невозможно что осложняет работу. Спасатели приступили к распиловке больших фрагментов, по завершению все части будут транспортированы на расстояние 1200 метров вручную, до вертолетной площадки, откуда в дальнейшем вертолетом будут перевезены в точку сбора для дальнейшей утилизации.

По словам ВРИО начальника ГБУ «Служба спасения РС(Я)» Василия Тарского, спасатели у нас опытные, с поставленной задачей справятся в ближайшие дни.