Спасатели передислоцированы из с. Бетенкес в п. Батагай

На территории Верхоянского района работает межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова.

Остаются затопленными приусадебные участки, жилые дома в населенных пунктах: Бетенкес, Боронук и Верхоянск Верхоянского района.

В п. Батагай Верхоянского района проводятся работы по усилению защиты населенного пункта от дождевого паводка, где превышена критическая отметка. По данным Якутского УГМС на 11.00 (якт.) 15.07.22 уровень воды составлял 973 см при критическом – 970 см. Проводится отсыпка дороги, выполняющей защитные функции.

Всего из населенных пунктов, пострадавших от дождевого паводка, в районный центр Батагай эвакуирован 501 человек, в том числе — 169 детей. Из них 64 ребенка проводят летние каникулы в детском лагере в г. Якутске.

В Верхоянском районе в селах, пострадавших от дождевого паводка спасатели Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России осуществляют доставку питьевой бутилированной воды, первоочередных продуктов питания силами, оказание адресной помощи жителям.

Группа спасателей Службы спасения РС(Я) передислоцирована из с. Бетенкес в п. Батагай.

Сегодня из г. Якутска в п. Батагай вылетел самолет Ан-26 «Полярных авиалиний», на борту которого — запасные части для дорожной техники, индивидуальные рационы питания (ИРП), матрацы, подушки, а также лодки, тепловые пушки, мотопомпы, лопаты, необходимые для проведения аварийно-восстановительных работ.

На реках Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна сохраняются высокие уровни воды. По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие сутки прогнозируется колебание уровней воды с сохранением опасных отметок.

В связи с дальнейшим прохождением волны дождевого паводка ниже по течению реки Яны, существует вероятность повышения уровней воды на 20 – 30 см.