Спасатели отыскали заблудившегося мужчину в Нерюнгринском районе

25 июня в Службу спасения РС(Я) поступило сообщение о том, что в Нерюнгринском районе пропал мужчина. Со слов коллег, он занимался ремонтом бульдозера, после чего на данном участке его никто не видел. Поиски своими силами результатов не дали.

Незамедлительно к месту выдвинулись спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) с беспилотным летательным аппаратом для проведения поисковых работ.

На следующий день мужчина был обнаружен в лесном массиве. Со слов потерявшегося, он отошел и не заметил, как заблудился. Мужчина от медицинской помощи отказался и убыл вместе со спасателями в г. Нерюнгри.

«Как правило, в летний период учащается количество вызовов, поступающих в Службу спасения РС(Я) о потерявшихся, заблудившихся людях.

Если вы не знакомы с местностью, предупредите знакомых, родных в каком направлении вы идете, примерное время возвращения. Если находитесь в этих местах впервые, старайтесь запоминать ориентиры, с какой стороны они расположены, сколько их.

С собой всегда носите заряженный мобильный телефон, одевайтесь ярко, чтобы выделяться на фоне зелени. Пусть у вас с собой всегда будут вода, спички, соль, перочинный нож – эти вещи облегчат вам жизнь до прибытия помощи. Если вы заблудились, сотовой связи нет, оставайтесь на одном месте, мобилизуйте слух, можно подавать сигналы свистком, стуком по дереву, фонарем в темное время суток.

Зачастую люди теряются в незнакомой местности, а также пожилые, граждане, имеющие проблемы со здоровьем. Будьте внимательны к своим близким, особенно к возрастным, имеющим различные заболевания, не отпускайте их одних. Также не забывайте, что в отдельных районах республики действует особый противопожарный режим, и согласно распоряжений глав МР введены дополнительные меры, в частности, запрещено посещать лесные массивы», — рекомендует начальник Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) Михаил Гидиу.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.