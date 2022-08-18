18.08.2022
12:55
19

Природа

Спасатели: отправляясь в лес, не забудьте средства связи

Вчера днем в Службу спасения РС(Я) от оператора системы «112» поступило сообщение о том, что на Намцырском тракте г. Якутска во время сбора грибов в лесу потерялась 82-летняя женщина. 

Спасатели по прибытию к месту, опросили свидетелей, определили радиус поиска. При помощи беспилотного летательного аппарата с тепловизором было обследовано  около 4 квадратных километров. Поисковой группой из 7 спасателей, сотрудников полиции и родственников было организовано прочесывание территории. В 16.25 женщину обнаружили кинологи в километре от места, где они разошлись с подругой.

Как отмечает старший поисковой группы — спасатель 1 класса аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения РС (Я) Александр Митрохин, район поиска входил в зону покрытия сотовой связи и, если бы женщина не оставила дома мобильный телефон, ее близкие не забили бы тревогу, а созвонившись, без труда нашли друг друга.

«Близкие женщины, учитывая ее возраст, проявили бдительность и вызвали спасателей. Рекомендуем, отправляясь в лес, не отпускать без сопровождения людей в возрасте, имеющих различные заболевания. Пожилым людям при сборе дикоросов советуем не отходить далеко от близких, всегда иметь при себе мобильный телефон, необходимые лекарственные препараты, воду и не переоценивать свои физические возможности.

Если вы не знакомы с местностью, сотовой связи нет, вы понимаете, что заблудились, необходимо попытаться выйти на открытое место: на дорогу или тропинку и оставаться там. При движении оставлять следы в виде сломанных веток или зарубок на дереве. Можно подавать сигналы при помощи свистка, стуком палки о дерево, в темное время – при помощи фонаря», — рекомендует спасатель.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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