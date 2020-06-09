09.06.2020
12:37
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Происшествия

Спасатели освободили из плена жеребенка

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8 июня 2020 г на пульт оперативного дежурного Среднеколымского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о пожаре на частной ферме в с. Налимск. Спасатели выехали к месту происшествия, совместными усилиями с пожарными и работниками фермы пожар был потушен и спасены 64 головы крупного рогатого скота.

Еще одно спасение животного произошло в с. Верхневилюйск. Жеребенок застрял в металлическом ограждении. Больше часа понадобилось спасателям Вилюйского ПСО с помощью специнструмента освободить животное и передать его ветеринарам.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Специалист по связям с общественностью ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Фатеев
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