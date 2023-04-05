Спасатели оказали помощь водителям на месте схода снежной лавины

Со 2 апреля спасатели Таттинского поисково-спасательного отряда Службы спасения республики проводят патрулирование участков федеральной автомобильной дороги «Колыма», на которой существует риск схода снежных лавин.

Вечером 4 апреля произошел очередной сход снежных масс на одном из участков ФАД «Колыма». Прибыв к месту, спасатели зафиксировали скопление автотранспортных средств: в сторону села Тополиное ожидали проезда 38 машин, в противоположном направлении – 29.

Спасатели обошли колонну, уточняя, кому необходима помощь. Несколько водителей сообщили, что у них заканчиваются продукты, Таттинские спасатели обеспечили их горячим чаем и питанием. Также сотрудники Службы спасения заправили топливом микроавтобус, у которого был на исходе бензин.

«Детей в машинах не было, несколько женщин отказались от эвакуации. Житель п. Тикси был эвакуирован в п. Теплый Ключ. Один из водителей передал через спасателей весточку своим родственникам, что с ним все хорошо, и скоро он будет дома.

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия незамедлительно звоните по единому телефону вызова экстренных служб «112», или по телефону оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19», — сообщает начальник Таттинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Павел Попов.

По данным Упрдор «Вилюй», на данном участке в течение недели сошли семь снежных лавин, вчера был восьмой случай, на участках схода лавин движение автотранспорта осуществлялось по одной полосе. Представители дорожных служб продолжают работы по устранению последствий. Спасатели проводят патрулирование участков трассы ФАД «Колыма».