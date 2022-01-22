22.01.2022
17:57
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Спорт

Спасатели обеспечили безопасность пробега «Полюс холода-2022»

22 января в селе Оймякон стартовал III зимний марафонский пробег «Полюс холода», участники пробежали по маршруту Оймякон — Томтор. Марафон посвящен двум знаковым событиям — 100-летию ЯАССР и 80-летию трассы мужества «Аляска — Сибирь».
В нем приняли участие около 70 бегунов на разных дистанциях. Для спортсменов это был действительно экстремальный забег в  минус 53 градуса. Все участники марафона были заявлены на разные дистанции. По всей трассе бегунов сопровождали  сотрудники медицинской помощи, спасатели ГБУ «Служба спасения РС(Я)».

Фото: пресс-службы
Источник: Специалист по связям с общественностью ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Фатеев
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