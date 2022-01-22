Спасатели обеспечили безопасность пробега «Полюс холода-2022»

22 января в селе Оймякон стартовал III зимний марафонский пробег «Полюс холода», участники пробежали по маршруту Оймякон — Томтор. Марафон посвящен двум знаковым событиям — 100-летию ЯАССР и 80-летию трассы мужества «Аляска — Сибирь».

В нем приняли участие около 70 бегунов на разных дистанциях. Для спортсменов это был действительно экстремальный забег в минус 53 градуса. Все участники марафона были заявлены на разные дистанции. По всей трассе бегунов сопровождали сотрудники медицинской помощи, спасатели ГБУ «Служба спасения РС(Я)».