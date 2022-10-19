Спасатели обеспечат безопасность при запуске ракеты-носителя

23 октября в 04:57 якутского времени с космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д».

Районами падения отделяющих частей космических объектов определены территории Алданского и Олекминского, Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского и Оленекского районов.

Для работ по обеспечению безопасности населения и территорий при проведении запуска ракеты-носителя сформированы группы спасателей ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» в Вилюйском и Алданском районах. Группы полностью оснащены необходимым оборудованием и техникой.

Совместно с АО «ЦЭНКИ» и другими ведомствами запланированы послепусковые и экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющих частей ракет-носителей. Спасатели готовы к выполнению задач.

Органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Принимаются все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей космических объектов.

Данные мероприятия проводятся ежегодно и имеют особую значимость в развитии науки, техники и различных отраслей экономики Российской Федерации.

Жителям рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов на период проведения пусков ракеты-носителя в районах падения отделяющихся частей. Убедительная просьба не покидать территории населенных пунктов и быть бдительными. В случае чрезвычайной ситуации – звоните по номеру «112».