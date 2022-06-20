Спасатели нашли заблудившегося мужчину в Мирнинском районе

Поздним вечером 17 июня в Службу спасения РС (Я) поступило сообщение о том, что в Мирнинском районе потерялся молодой человек.

На следующий день из г. Ленска для проведения поисковых работ на вертолете одной из авиакомпаний были направлены спасатели Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) с беспилотным летательным аппаратом с встроенным тепловизором.

Спасатели, прибыв на место, приступили к поискам. Около половины пятого утра 19 июня, мужчина был обнаружен. С его слов, в минувшую пятницу, он, находясь в незнакомой местности, рано утром решил пройтись и заблудился. Парень отказался от вызова скорой медицинской помощи и был доставлен в г. Мирный.

«Направляясь на прогулку, особенно, если не знакомы с местностью, предупредите знакомых, родных в каком направлении вы идете, примерное время возвращения. Если находитесь в этих местах впервые, старайтесь запоминать ориентиры, с какой стороны они расположены, в случае их однообразия (похожие повороты, просеки, линии электропередач, грунтовки) – считайте их. К примеру: до места, откуда я пришел, нужно пройти четыре линии электропередач по левой стороне. С собой всегда должен быть заряженный мобильный телефон, лишним не будет внешний аккумулятор к сотовому, одежда – по возможности, ярких расцветок, чтобы вы выделялись на естественном фоне. Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу, ЛЭП, реку не покидайте их. Пусть у вас с собой всегда будут вода, спички, соль, перочинный нож – эти вещи значительно облегчат вам жизнь до прибытия помощи, а сигналы, поданные при помощи свистка или фонарика в темное время суток, сократят время поисков. Если вы поняли, что заблудились, мобильной связи нет, не можете определить верное направление, то оставайтесь на одном месте, можно подавать сигналы стуком палки по дереву и мобилизовать слух – поздним вечером, в безветренную ночь, в туман, при высокой влажности воздуха, после дождя слышимость улучшается. Ветер, дующий от источника звука, улучшает слышимость, и напротив, боковой ветер относит звук в сторону и может ввести в заблуждение. В оврагах, ущельях, лощинах, у водоемов создаётся эхо, и звуки распространяются на большее расстояние. К тому же, наверняка вас уже ищут, и вы услышите сигналы автомобиля, голоса поисковой группы», — рекомендует начальник Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) Александр Саморцев.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.