Спасатели нашли ягодницу

28 июля 2019 на пульт оперативного дежурного Службы спасения Якутии поступило сообщение о том, что на 25 км. Вилюйского тракта потерялась пожилая женщина, выехавшая с родственниками на сбор дикоросов.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили родственников потерявшейся, где им сообщили, что первое время женщина была на связи и двигалась по ЛЭП, после связь оборвалась. Спасатели тут же разделились на две группы и выдвинулись в лес для поисков. В шести километрах от места начала поисков удалось обнаружить уставшую потерпевшую, которая по совету родственников двигалась вдоль ЛЭП, но женщина выбрала не правильное направление и шла в другую сторону от города.

Уважаемые любители даров природы!

Спасатели рекомендуют:

Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, в каком направлении вы идете, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Дома зарядите мобильный телефон, вблизи населенных пунктов есть сотовая связь — не забывайте об этом.

Надевайте одежду поярче и выбирайте тару для лесных даров заметных расцветок — так вы будете выделяться на фоне зелени. А также постарайтесь, чтоб у вас всегда с собой были: вода, спички, соль, перочинный ножик и часы — они вам пригодятся.

Если же у вас нет ни спичек, ни компаса, ни элементарных знаний по определению направления, то не плутайте — вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а оставайтесь на одном месте — вас так скорее отыщут.

Если вы заблудились, не паникуйте. Успокойтесь, соберитесь с мыслями, постарайтесь воссоздать свой маршрут. Если не получится определить направление, попробуйте отыскать реку или ручей и старайтесь держаться их — это хорошие ориентиры. Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию электропередач, не покидайте их.

Не надо сокращать путь. Не волнуйтесь, если поймете, что начнете кружить. Это называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы не старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине — длиннее. Поэтому не стоит, сделав один круг, делать второй и третий. Лучше остановиться, зажечь дымный костер, согласно правилам пожарной безопасности, и ждать помощи.

Тел. оперативного дежурного Службы спасения Якутии (4112) 45-90-19 , 40-56-22