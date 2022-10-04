Спасатели нашли тело абыйского прокурора…

Спасателями Колымского ПСО ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» при проведении поисковых мероприятий на реке Индигирка, было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения, сообщение о пропаже которого было получено в службе спасения днем ранее.

На реке Индигирка в 50 км от поселка Белая Гора 2 октября перевернулась лодка с 3 пассажирами, двое выплыли, один пропал. При прочесывании акватории реки на месте происшествия была обнаружена затонувшая лодка, спасатели совместно с местными добровольцами, участвующими в поиске стали расширять зону поиска, приступили к осмотру берегов реки и воды вниз по течению от места обнаружения лодки. Тело мужчины было обнаружено в 4000 метрах от места обнаружения затонувшей лодки, у берега реки. Тело передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий, сообщает тгк Служба спасения Якутии

По данным тгк «КП – Якутия», в лодке находились сотрудник СК, представитель Рыбнадзора и прокурор Абыйского района Владимир Мухоплев, который пропал без вести.

По словам источника, лодка перевернулась 2 октября вечером, но двое мужчин дошли до мест, где ловит сотовая связь, только к утру 3 октября.

Также собеседник редакции отметил, что в том месте, где перевернулась лодка, река Индигирка разливается очень широко, а берега крутые и отвесные. На них трудно вскарабкаться без посторонней помощи. Подробнее на YAKUTIA.KP.RU