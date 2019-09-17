Спасатели нашли пожилого мужчину

Вечером, 15 сентября, на пульт оперативного дежурного Республиканской Службы спасения поступило информация о пропаже мужчины 1944 года рождения, жителя г. Якутска, который вместе с родственниками выехал за ягодами в село Ломтука (Таллыминский 1 наслег) Мегино-Кангаласского района. В местности «Туора» ушел в неизвестном направлении и к назначенному времени не явился на место сбора. Поиски своими силами результатов не принесли. 16 сентября на поиски выехали 8 спасателей на 2 автомобилях с квадроциклами, БПЛА и кинологами.

17 сентября в результате прочесывания местности пожилого мужчину обнаружили в 80 км от места пропажи, чувствует себя удовлетворительно, сильно замерз. Пожилого мужчину передали родственникам.

В случае чрезвычайного происшествия звоните Оперативному дежурному Службы спасения Якутии по телефону 8 (4112) 45-90-19 и 40-56-22(круглосуточно)

В г .Нерюнгри Нерюнгринского района: Поисково-спасательный отряд, телефон: (41147) 4-18-91

В г. Томмот Алданского района: Поисково-спасательный отряд, телефон: (41145) 4-41-01.

В г.Среднеколымск Среднеколымского района: (41156) 4-13-87

В г.Верхневилюйск Верхневилюйского района: 8-914-281-55-58

В г.Нюрба Нюрбинского района (41134) 2-20-26

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