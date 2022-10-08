Спасатели нашли потерявшегося охотника на реке Колыма

8 октября 2022 на пульт оперативного дежурного «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение, что еще на прошлой неделе, несмотря на закрывшуюся навигацию для маломерных судов, двое жителей Среднеколымского улуса на двух моторных лодках отправились на охоту вниз по теченью р. Колыма от г. Среднеколымск. Со слов родственников, оба должны были вернуться еще 5 октября, однако 6 октября до г. Среднеколымска добрался только один из них.

К моменту поступления сообщения, на р. Колыма под г. Среднеколымск шла уже 8-балльная шуга. Спасатели Колымского ПСО «Службы спасения РС(Я)» в составе четырех человек незамедлительно вылетели на вертолете Ми -8 вместе с медиками и сотрудниками полиции. Обследовав более 250 километров береговой линии, пропавший был обнаружен. С его слов, из-за сильной метели несколько дней назад он потерял направление и товарища, потом начался «шугоход» и ему пришлось пристать к берегу.

Спасенный благополучно эвакуирован в г. Среднеколымск, жалоб на здоровье нет. «Это очень безответственно, несмотря на все предупреждения, выходить на реку после закрытия сезона навигации, в нашем районе на днях прошла сильная метель и возможно только благодаря везенью мужчина смог благополучно пристать к берегу и найти избушку рыбаков, вследствие чего и остался жив» — сообщил начальник Колымского поисково-спасательного отряда «Службы спасения РС (Я)» Алексей Тарасов, сообщает тгк Служба спасения Якутии.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19