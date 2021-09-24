Спасатели нашли часть альпинистов, судьба якутянки еще неизвестна

Группа альпинистов из 19 человек потерпела бедствие на склоне Эльбруса, среди них – жительница столицы республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

Вечером 23 сентября альпинисты запросили помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий. Поиски группы осложнились порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

«Всего данный момент спасателям удалось обнаружить восемь человек, из которых, к сожалению, трое без признаков жизни», — рассказали журналистам агентства в региональном МЧС.

Всех пострадавших спустили со склона, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один из альпинистов госпитализирован с переломом голени.

К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.