Спасатели и добровольцы обсудили итоги лесопожарного сезона

14 октября 2021 года в ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» по инициативе сопредседателя общественного добровольческого штаба Республики Саха (Якутия) по борьбе с лесными пожарами Константина БОРИСОВА под председательством ВрИО начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василия ТАРСКОГО прошло совещание по вопросам дальнейшего развития общественного добровольческого штаба Республики Саха (Якутия) по борьбе с лесными пожарами.

На круглом столе присутствовали представители ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», общественного добровольческого штаба РС (Я) по борьбе с лесными пожарами, общественной организации ветеранов ОВД и ВВ РС (Я), Всероссийского общества спасания на водах по РС (Я), Якутского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)», ДОСААФ России по РС(Я).

Одной из основных задач, собравшихся было проведение анализа и постановка новых задач по итогам лесопожарного сезона 2021.

«Ни для кого не секрет, что этот год запомнился самыми масштабными лесными пожарами, по количеству огнеборцев, большинство из которых были мобилизованными из числа местного населения. По информации общественного добровольческого штаба, только через них в г. Якутске прошло более 1200 человек. Все, кому не безразлична судьба республики встали на борьбу с огнем. Естественно, такая масштабная работа, проведенная впервые, требует глубокого анализа и работы над ошибками»- отметил Константин Борисов.

После долгого обсуждения, члены круглого стола решили, что, во-первых, необходимо проработать нормативно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС, с возможным внесением изменений в Лесной кодекс РФ. Обеспечить обязательное прохождение обучения в специализированных учебных центрах будущих волонтеров, провести инвентаризацию специальной техники и оборудования во всех потенциально опасных населенных пунктах.

С учетом того, что добровольческих направлений достаточно много, было предложено создать единую ассоциацию волонтерских центров и общественных организаций РС (Я) с единой базой разделяемых по направлениям, сферам деятельности и уровням компетенций. Также озвучено проведение республиканского съезда волонтеров в феврале 2022 года.

«Волонтеры проделали огромную работу по организации, тушению лесных пожаров. Огненный фронт, уничтоживший небывалые площади лесов республики удалось отстоять лишь совместными усилиями всей Якутской территориальной подсистемы РСЧС, федеральных структур, мобилизованного населения и волонтерского движения. Добровольцы — это портрет нашего общества, отклик многих обычных людей, вставших плечом к плечу с сотрудниками Авиалесоохраны, МЧС, Службы спасения РС(Я) на защиту тайги, населенных пунктов -неравнодушие, сопереживание, помощь. Каждый, кто помогал в борьбе с лесными пожарами — неважно, собирал ли материальную помощь, составлял списки, кормил обедами уставших огнеборцев или непосредственно был на передовой — каждый совершил подвиг», — отметил ВрИО начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.