Спасатели доставлены спецбортом в Верхоянский район

Дополнительная группа спасателей в составе 19 человек прибыла в поселок Батагай Верхоянского района, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на оперативную рабочую группу по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

В Верхоянском районе действует пожар в Табалахском наслеге на общей площади 127 га.

«Вчера вылетел рейс в поселок Батагай. Он увез 20 человек единиц пожарных формирований, 500 единиц ИРП», – сообщили в оперативной группе по информированию.

Глава района Гаврил ЧИРИКОВ также сообщил, что ожидается вылет группы спасателей из Батагая в Табалахский наслег для тушения пожара.

В понедельник,19 августа, вертолет Ми-8 доставил в село Эбях Среднеколымского района 11 человек, 28 ранцев и четыре мотопомпы. В тушении пожара задействовано 67 человек.