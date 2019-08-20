20.08.2019
13:00
114

Происшествия

Спасатели доставлены спецбортом в Верхоянский район

Дополнительная группа спасателей в составе 19 человек прибыла в поселок Батагай Верхоянского района, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на оперативную рабочую группу по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

В Верхоянском районе действует пожар в Табалахском наслеге на общей площади 127 га.

«Вчера вылетел рейс в поселок Батагай. Он увез 20 человек единиц пожарных формирований, 500 единиц ИРП», – сообщили в оперативной группе по информированию.

Глава района Гаврил ЧИРИКОВ также сообщил, что ожидается вылет группы спасателей из Батагая в Табалахский наслег для тушения пожара.

В понедельник,19 августа, вертолет Ми-8 доставил в село Эбях Среднеколымского района 11 человек, 28 ранцев и четыре мотопомпы. В тушении пожара задействовано 67 человек.

Фото: Оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в РС (Я).
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/spasateli-dostavlenyi-speczbortom-v-verxoyanskij-rajon-yakutii-na-tushenie-lesnogo-pozhara
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх