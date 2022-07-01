01.07.2022
11:52
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Происшествия

Спасатели деблокировали пассажира опрокинувшегося автомобиля

1 июля в 01.42. поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания автомобиля «УАЗ» на 760 км ФАД «Вилюй», пассажир оказался зажатым в салоне авто, водитель после происшествия выбрался самостоятельно.   

Спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» незамедлительно прибыв к месту дорожно-транспортного происшествия, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию пассажира автотранспортного средства.

«Пассажир, получивший травмы различной степени тяжести, был передан специалистам скорой медицинской помощи. Водителям рекомендуем помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности, в связи с чем необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения, установленный скоростной режим, пристегивать ремни безопасности. Также не забывайте о наличии аптечки, огнетушителя», — отметил начальник Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) Афанасий Ноев.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)»

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