Спасатели благодарят жителей Среднеколымска

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 230 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 358 597,8 гектара, при этом площадь активного горения составляет 2 057,4 гектара.

К спасателям Среднеколымского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» обратился глава г. Среднеколымска оказать помощь в тушении лесного пожара в местности «Лобуя», в полном составе спасатели вышли на помощь городу. Многие жители, представители организаций, работники городской администрации (мужчины) в полном составе приняли участие вышли на борьбу с огнем.

Для справки, местность «Лобуя» находится на противоположном берегу реки Колыма от города Среднеколымск. Примерно в 18 км ниже по течению, в советские времена это был настоящий живой посёлок, здесь было всё клуб, тех участок, СПТУ, двухэтажные дома, больница и т.д. У многих в Среднеколымске, даже место рождения в документах указано, как посёлок «Лобуя».

«Местность сильно заросла кустарником, чтоб предотвратить распространение огня проложили минерализованную противопожарную полосу. Всем миром рубили кустарники, копали ров, выкорчевывали деревья. Наше подразделение в полном составе плечом к плечу с жителями города отстояли нашу малую родину, часть истории Среднеколымска. Хотелось бы поблагодарить тех, кто откликнулся на призыв и помог предотвратить распространение лесного пожара»,- отметил Алексей ТАРАСОВ, начальник Среднеколымского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)».