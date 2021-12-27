Спасатель Сейдалов: Благодарный взгляд дороже публичной признательности

Смелый, храбрый, отважный, герой, богатырь – этими эпитетами, по сути, можно охарактеризовать каждого спасателя, и еще – так трактуется имя нашего собеседника.

В детстве маленький Батыр, бегая с ватагой мальчишек по родному селу Борогонцы Усть-Алданского улуса, играя, не раз представлял, что побеждает зло и приходит на помощь, он не знал, что в будущем его жизнь будет связана с одной из самых оперативных организаций в республике и спасение людей станет его профессией.

Сегодня Батыр Сейдалов — спасатель 2 класса аэромобильного отряда Управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС, признан «Лучшим спасателем» по итогам конкурса среди подразделений ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» в 2021 году.

Боевое крещение: «Просто я пить захотел…»

— По первой специальности я электрик, после армии работал во вневедомственной охране МВД, в 2012 году узнал о наборе спасателей, прошел тестирование, сдал экзамены, физподготовку и влился в ряды работников Службы спасения.

В первой же командировке участвовал в поисково-спасательных работах – на пятнадцатом километре Вилюйского тракта мы искали пропавшего четырнадцатилетнего подростка, который вследствие заболевания обладал сознанием малолетнего ребенка.

На поиски был поднят весь личный состав, до темноты совместно с сотрудниками МВД прочесывали лес цепью и при помощи автомашин со звуковой, световой сигнализацией. Как стемнело, разбили лагерь, готовились продолжить поиски с рассветом.

Я шел к автобусу и обратил внимание на незнакомого мне паренька, стоявшего неподалеку у дерева, в такой же футболке, как и у пропавшего, и по всем другим признакам понял: это именно тот, кого мы ищем. Подошел, поздоровался с ним, пожал руку и тут же отвел в лагерь, где мы его накормили. Как позже признался, он прятался от нас, за поисками наблюдал от начала до конца. Причину отмены «пряток» он объяснил: «Просто я пить захотел…».

Тяжело в учении – легко в бою

— Спасатели регулярно проходят аттестацию, обучение и повышение квалификации, сдают зачеты на знание спасательного дела, физическую и психологическую подготовку. При получении второго класса, я проходил аттестацию и обучение в Центре подготовки на базе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в Иркутской области.

Что касается профессиональных навыков, то, чем больше их у спасателя, тем лучше: если у него есть удостоверение на право управления автомашиной, снегоходом, маломерным судном, имеется специальность сварщика, либо электрика, врача, психолога и так далее – все это очень пригодится в работе. Неизвестно, какого рода поступит следующий вызов о помощи, какие навыки для этого пригодятся, знаем точно, что мы обязаны оказать помощь попавшему в беду в очень ограниченные сроки. Так что каждый спасатель – это универсальный специалист.

«Вой сирен тишину и потоки машин разрезает…»

— Чаще всего на дежурстве в Службу спасения поступают вызовы на вскрытие дверей: к примеру, взрослые оставляют малолетних детей в одиночестве, те закрываются изнутри или если пожилые люди по несколько суток не дают о себе знать, то родственники или соседи обращаются к нам. В таких случаях, дверь вскрывается при наличии заявления от родственников или участкового.

Бывает, что помощь необходима детям: в прошлом году ребята вызволили малыша из плена – он надел себе на голову пластиковое сиденье от горшка.

Также значительную часть составляют сообщения на проведение поисково-спасательных работ. Всем известно: чем раньше поступает вызов, тем больше шансов на успешный исход. Но бывает, вызовы поступают с задержкой, и время играет уже против нас, учитывая наши суровые климатические условия.

На поисках людей прочесываем местность цепью — каждые два-три метра идет человек. Подобным образом мы в 2014 году обнаружили трехлетнюю Карину Чикитову, которая провела в тайге одиннадцать дней (Б.И. Сейдалов был руководителем данной поисковой группы – авт.). Наша цепь состояла из сорока пяти человек. Через пятнадцать минут с начала поисков на этой территории, мы нашли девочку. Один из волонтеров наткнулся на нее, в густой траве ее практически не было видно.

Согласно первоначальной информации, малышка пошла к папе, поэтому, сначала поиски велись в направлении, где он работал на лесном пожаре, противоположном месту обнаружения. В той стороне во время первой разведки, группа натолкнулась на большого медведя и уже во второй раз обследования этой местности к ночи увидели отпечаток детской босой ноги в колготках, уже без сапог, с утра начали прочесывать местность и нашли. По якутскому поверью, в каждой местности имеются свои духи-хранители этих мест, видно, они и оберегали девочку столько дней.

Бывают разные случаи. На Маганском тракте несколько человек, живущих по соседству, вместе собирали грибы и нам сообщили, что один из соседей заблудился. Два дня мы проводили его поиски. Как выяснилось позже, мужчина во время сбора грибов, никого не поставив в известность, спустился с сопки, поймал попутку и несколько дней весело проводил время в городе.

Неверно указанные координаты также затягивают поисковые работы. Помню, поздней осенью женщина сообщила о том, что ее отец – инвалид по слуху вместе с другом, у которого отсутствуют обе ноги, на автомобиле с ручным управлением отправились ставить силки на зайцев, а вечером позвонили ей, рассказали, что у них разрядился аккумулятор, они находятся на открытой местности, разожгли костер, чтобы согреться. Мы в составе дежурной смены выехали в указанное ими место. При помощи квадрокоптера с тепловизором всю ночь осматривали территорию от указанных ими ориентиров. В темное время суток данное оборудование обеспечивает практически стопроцентное обнаружение, но тепловизор с коптера фиксировал лишь табуны лошадей, и никакого костра.

В девять утра мы сменились, для продолжения поисков в готовности были три группы на трех автомашинах. Тут позвонил начальник оперативной дежурной смены МВД и сообщил, что авто с такими номерами, как у тех мужчин, движется в потоке машин на трассе по направлению к городу. Как оказалось, друзья находились совершенно в другом месте – гораздо дальше от того места, которое называли. Утром их встретили охотники и «прикурили» аккумулятор, они завели машину и отправились домой.

Дежурная смена выезжает и на пожары для осуществления доступа пожарным – производим вскрытие дверей квартир, гаражей, проводим эвакуацию жителей. К примеру, если пожар происходит в кооперативных гаражах, и огонь идет по перекрытиям крыши, то вскрываются все ворота.

Помимо этого, спасатели Службы спасения проводят деблокацию пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях.

Советы спасателя

— Если вы стали очевидцем ДТП, то в первую очередь, необходимо по номеру «112» сообщить о происшествии, пострадавших, оператор направит скорую помощь и передаст информацию в другие оперативные службы.

Самим извлекать пострадавшего, зажатого в салоне авто не рекомендуется, так как можно усугубить травмы – у него могут быть переломы, внутренние повреждения, лучше, если им займутся специалисты. Можно наложить повязку, жгут для остановки кровотечения и ждать прибытия скорой медицинской помощи, в пределах населенных пунктов она приезжает быстро.

Как правило, при ДТП разбиваются стекла, и если это произошло зимой, в межсезонье или на улице просто достаточно прохладно, укройте пострадавшего курткой, спальным мешком – тем, что есть у вас в машине и поговорите с ним, постарайтесь успокоить.

Извлекать самостоятельно пострадавших из автомобиля допускается, только если существует угроза для его жизни и здоровья (чувствуется стойкий запах бензина, задымление транспортного средства и др.) и невозможности оказания первой помощи в тех условиях, в которых находится пострадавший (остановка сердцебиения и дыхания, нет возможности согревания и т.д.). Но делать это тоже нужно правильно. Во всех остальных случаях необходимо дождаться приезда скорой и других оперативных служб.

— Отправляясь в дальнюю поездку, особенно это актуально зимой, помните: одежда у вас должна быть соответствующая. Теплые штаны, куртки, валенки или унты, спальник – все это обязательно возьмите с собой. А также: еду, термос с кипятком, ремкомплект, запасное колесо, сотовый телефон, желательно с закачанными картами, внешний аккумулятор к нему, зажигалку, спички, газеты или книги, котелок. Нужно быть готовыми к форс-мажорным ситуациям. Обязательно сообщите родственникам, близким о маршруте и сроках возращения.

В случае поломки машины на трассе, если самостоятельно устранить проблему не получится, вызывайте помощь по номеру «112», наденьте теплую одежду, разведите костер, для этого вам пригодятся припасенные газеты, книги или используйте для розжига чехлы от автокресел. При отсутствии валежника, можно жечь резиновые покрышки – они обеспечат долгое горение и драгоценное тепло.

Не пейте для согрева алкоголь. Он вызывает расширение кровеносных сосудов, что дает ложное чувство тепла. Но на самом деле в это время температура тела снижается. Лучше выпить горячего чаю.

Несколько лет назад зимой мужчины отправились на охоту, по пути у них закончился бензин и один пошел пешком за помощью, с Намцырского тракта вышел в Молотовскую падь. Вызов поступил поздно. На поиски выехали после девяти вечера, мы с Валерием Андросовым (спасатель 2 класса — авт.) пошли пешком по его следам, ведущим в гору, коллеги на машине обследовали, с другой стороны. Спустившись с сопки к Уc Хатын, мы издалека увидели обессилевшего мужчину, он шел, часто падая. Потом резко свернул в лесок. Когда мы подошли к нему, он лежал под березой, силы покидали его. Сразу поместили в машину, сняли обувь — тонкие ботинки, ноги – ледяные! Закутали в боевки и потом передали скорой.

Как он позже делился, услышав наши голоса, сначала не поверил в свое спасение. «Я уже умирать лег», — признался мужчина.

— Зачастую бывает, что люди теряются в незнакомой местности, и не знают, где они находятся. Определить ваши точные координаты поможет снова служба «112», куда позвонить сможете даже на нулевом балансе, главное, чтобы имелась мобильная связь. При поступлении звонка специалист «112» определит ваши точные координаты.

Был случай, человек отправился на мотоцикле из п. Кангалассы в Нижний Бестях. Переправился через Соттинцы, и планировал по берегу доехать, но заблудился, проколол камеру. Позвонил в Службу спасения и признался, что совершенно не представляет, где находится. Телефон у него обычный, без интернета. Мы порекомендовали набрать «112», после чего специалисты сообщили нам его координаты. Находился он за рекой, поэтому мы связались с главой района, затем – с главой ближайшего к нему населенного пункта и администрация направила к нему машину.

«Кто-то встретил беду на дороге в далекой поездке,

или в пропасть сорвался, а может, в трясине увяз»

— Каждую весну спасатели Службы спасения задействованы в работах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории республики. Летом в купальный сезон поступают вызовы об утонувших людях, о заблудившихся грибниках или ягодниках, весной и осенью выезжаем на поиски и оказание помощи охотникам. Едут охотиться на заливные острова, несмотря на предупреждения о возможном подъеме воды, не верят, пока лично не столкнутся с этим. Часто на Зеленом лугу так спасаем горе-охотников, из-за резкого подъема воды оказавшихся отрезанными от суши.

Наши спасатели регулярно проводят совместные с ГИМС, МВД, общественными организациями профилактические рейды на водных объектах в зависимости от времени года, ведут познавательные уроки безопасности для школьников и студентов, обеспечивают безопасность тургрупп.

«И любовь наших близких всегда и везде нас хранит»

— Люблю свою семью. Супруге Алене благодарен за все. За наших троих детей, за понимание, поддержку. Она все успевает: и по дому, и на работе, и детей воспитывать, хотя порой в мое отсутствие на ее плечи ложатся не только бытовые хлопоты. Бывало и так, что поступал вызов, и я уезжал в длительную командировку, оставляя на парковке машину. А на дворе осень, вопросы по утеплению автомобиля приходилось решать ей самой.

С открытием районных поисково-спасательных отрядов, количество командировок сократилось: сейчас у Службы спасения, помимо Алданского, Нерюнгринского, есть филиалы в Верхневилюйском, Среднеколымском, Ленском и Нюрбинском районах.

Коллектив наш дружный, уже как семья, случайные люди не задерживаются. На первом же выезде видно, хочет ли, сможет ли новый человек работать в таком ритме и условиях. Всем коллегам в связи с профессиональным праздником желаю здоровья, успехов, всего самого доброго!

— Что для меня Служба спасения Республики Саха (Якутия)? Это благородная работа по зову сердца, мое призвание. Мы делаем людям добро, спасаем жизни. Жители Якутии в большинстве немногословны, эмоции держат в себе, и когда после проведенных спасательных мероприятий видишь их благодарный взгляд – это порой бывает дороже публичной признательности.