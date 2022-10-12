Спасатель и в отпуске спасатель: Пришел первым на помощь

Спасатель Службы спасения РС (Я) Дмитрий Корнилов, находясь в очередном отпуске, направляясь сегодня на личном автомобиле с семьей из с. Тюнгюлю в п. Нижний Бестях, став очевидцем дорожно-транспортного происшествия, провел деблокацию водителя одной из автомашин.

«Как только произошло столкновение двух автомашин, мы с другими очевидцами поспешили к месту ДТП, вызвали помощь. Водитель «Toyota Corolla Fielder» в результате оказался зажат в кабине. Так как дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе вдали от населенных пунктов, принял решение, не терять времени и при помощи подручных средств провести деблокацию мужчины. Мне помогали неравнодушные водители мимо проезжавших машин.

У пострадавшего оказались зажаты ноги, мы вскрыли дверь, аккуратно, по всем правилам, извлекли его и уложили на жесткие носилки, оказали первую помощь.

По прибытию скорой медицинской помощи, пострадавший был передан медикам. Думаю, что на моем месте каждый из моих коллег поступил бы так же, ведь спасатель всегда готов прийти на помощь», — поделился Дмитрий Корнилов.

Корнилов из нового пополнения Службы спасения РС(Я) — в числе 41 курсанта в конце февраля 2022 года прошел конкурсный отбор кандидатов на должность спасателя, в течение марта успешно пройдя обучение, получил соответствующую квалификацию.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19.