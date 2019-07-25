Спасать памятники Верхней Амги отправится археологический студотряд

В республике создан первый студенческий археологический отряд. В конце июля его участники направятся на спасательные работы в районе с. Верхняя Амга Алданского района.

Инициатива создания археологического отряда возникла среди студентов-историков 2-5 курсов Северо-Восточного федерального университета. Ребята решили поглубже окунуться в археологический практикум, а заодно заработать в летний период и под эгидой Российских студенческих отрядов создали свой, первый такой отряд в республике. Ведь потребность в его работе есть немалая. На территории Якутии найдено немало археологических памятников, в то же время в республике сейчас идет активное строительство ВСТО, железной, автомобильной дорог, других объектов, а потому возникает немалая потребность в специальных археологических работах. Специалистов же для их проведения, тем более имеющих практический полевой опыт, не хватает. Создание студенческого археологического отряда (получившего символичное название «Диринг», в честь древнейшего памятника Якутии Диринг-Юрях) позволит вырастить таких профессионалов прямо со студенческой скамьи.

В конце июля члены отряда отправятся спасать артефакты пяти стоянок древних людей вблизи с. Верхняя Амга Алданского района. Заказчиком работ выступило АО «Железные дороги Якутии», конкурс на их проведение выиграл Арктический научно-исследовательский центр АН РС (Я), его археологам и помогут участники созданного отряда. Пока желающих набралось одиннадцать, но в ближайшие дни его состав планируют нарастить до 15 человек. По словам руководителя Музея арктической археологии АНИЦ Николая Кирьянова, работать в отряде смогут не только студенты-историки. «Мы ждем, например, геологов, биологов, поскольку их науки соприкасаются с археологией. Но и любые другие студенты-очники могут поучаствовать в раскопках».

Пять памятников Верхней Амги – Кюнкю 1-2 и Буяга 1-3 были открыты еще в 60-е годы прошлого века. В 70-е их доизучили, а теперь предстоит их спасение, поскольку на территории их залегания построят объекты инфраструктуры железной дороги. Ребятам предстоят не только и не столько земляные работы. В отряде их научат вести полевую археологическую деятельность, как часть научной. Им предстоит освоить практические навыки, начиная с составления топографических планов, раскопок, проведения съемок, описаний и так далее.

С напутственным словом к студентам обратились директор АНИЦ Юрий Шипицын и руководитель Республиканского центра экологии, туризма и агротехнологического образования, председатель правления ЯРО МООО «Российские строительные отряды» Гаврил Семенов. Гаврил Иннокентьевич напомнил об истории РСО, отмечающей 65-летие в этом году, основных направлениях ее деятельности, а также отметил уникальность создания археологического отряда в республике. Юрий Александрович, в свою очередь, вкратце рассказал о деятельности АНИЦ и отметил важность сохранения археологических памятников, которых в ведении Центра находится 1053 единицы.