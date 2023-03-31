Спартакиада работников РКБ-3: Лыжная эстафета

30 марта состоялась эстафета по лыжным гонкам в рамках Спартакиады работников РКБ №3. В соревнованиях приняли участие 8 команд.

Профессиональный лыжник, кандидат в мастера спорта по лыжному марафону России, врач-эндоскопист Васильев Роман Романович отметил, что за целых 12 проведенных спартакиад лыжный спорт охотно поддерживается среди коллег.

Эстафета прошла из 3 этапов на 5 км: старт дали женщины на дистанцию 1000 м, затем мужчины – 2000 м и финишировали женщины 1000 м. Уверенное первое место заняла команда Лечебно-реабилитационного центра, второе – команда Горького, 94 и в упорной борьбе третье место заняла команда терапевтического отделения поликлиники.

В массовом старте первыми финишировали Макарова Анна среди женщин на 500 м и Бурнашев Иван среди мужчин на 1000 м. Звание самого юного участника массового старта получил Макаров Лев.

«Лыжный спорт закаляет человека, тут развивается не только одна группа мышц: руки, ноги, спина, пресс, и, тем самым человек становится всеобще развитым».

Свою спортивную карьеру Роман Романович начал в 50 лет, когда супруга подарила на юбилей профессиональные лыжи. С тех пор завоёвано немало наград, в том числе многократное чемпионство в республике, призёр ДФО, участие в российских и международных соревнованиях.

«Принцип нашей больницы – это активное долголетие. Это значит, что человек должен до глубокой старости активно себя проявить во всех отношениях: и в жизни, и в спорте, и в семье. Мы как медики над этим работаем. Все мои достижения благодаря моему родному коллективу».

Поздравляем победителей и участников соревнований! Мы гордимся вами!