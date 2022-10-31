Спартакиада молодежи на призы добровольческого отряда «Боотур»

В районах Якутии проходят отборочные соревнования спартакиады молодежи на призы имени добровольческого отряда «Боотур»

С 29 октября по 27 ноября в Якутии пройдёт I этап спартакиады молодежи на призы имени добровольческого отряда «Боотур». Отборочные соревнования за выход в финал молодежных команд от сельских поселений и пригородов будут проведены в каждом муниципальном районе и городском округе.

Главная миссия спартакиады — военно-патриотическое воспитание молодежи. Ранее глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу – вовлечь молодежь республики в спортивные, культурные и другие мероприятия для популяризации здорового образа жизни и истинных духовно-нравственных ценностей страны.

«Проводя данное мероприятие, мы решаем несколько задач. Во-первых, военно-патриотическое воспитание молодежи, также поддержка наших добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Во-вторых, систематическое занятие физкультурой и спортом. В рамках поручения главы республики проводим несколько этапов и несколько уровней таких спартакиад. Это и молодежная спартакиада, и школьная спартакиада, которая пройдет в следующем году с финалом в г. Якутске, также спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» и спартакиада народов Якутии, которые проходят раз в четыре года. Так мы вовлекаем все больше и больше жителей, молодежи к занятию физкультурой и спортом», — прокомментировал заместитель председателя правительства Сергей Местников.



По плану организаторов финальный этап состоится с 8 по 10 декабря. Так, 8 декабря проведут жеребьевку между командами, с 9 по 10 декабря пройдут соревнования, вечером 10 декабря – финал.

В спартакиаде участвует молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Во всех соревнованиях принимают участие как мужчины, так и женщины.

Молодежь будет соревноваться в баскетболе, пулевой стрельбе «Куропатка», национальных настольных играх «хаамыска» и «хабылык», перетягивании каната, военизированной эстафете. Военизированная эстафета проводится в 4 этапа: 1 этап – сборка и разборка автомата; 2 этап – сгибание и разгибание туловища лежа на спине; 3 этап – подтягивание (мужчины), отжимание (женщины); 4 этап – бег 60 метров.

Напомним, формирование «Боотур» — первый крупный добровольческий отряд якутян для участия в специальной военной операции.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)