Спартакиада АЭБ выявила лучших: Дракарис!

Около 150 сотрудников Алмазэргиэнбанка приняли участие в VIII Спартакиаде АЭБ, которая является одним из важнейших корпоративных мероприятий ведущего финансового учреждения республики.

В состязаниях по 12 видам спорта – эстафете, национальным прыжкам, шашкам, волейболу, мини-футболу, хапсагаю и другим – в течение нескольких месяцев принимали участие 5 команд: «Хайп», «Дракарис», «Ракета», «Адреналин», «Do4a», представляющие все подразделения банка и его дочерние структуры.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Адреналин» (17 очков), второе – «Дракарис» (37 очков), третье – «Хайп» (41 очко), четвертое-пятое места – «Do4a» (48 очков) и «Ракета» (48 очков).

На церемонии награждения, состоявшейся в рамках корпоративного Ысыаха АЭБ, все победители получили медали из рук председателя правления Алмазэргиэнбанка Николая ДОЛГУНОВА, который высказал свое мнение о значимости такого спортивного командообразования в крупных предприятиях.

«Подобные мероприятия, безусловно, сплачивают коллектив, объединяют людей. Я уверен, что наше главное преимущество, наша сила – это команда. Спартакиада дает возможность сотрудникам банка из различных подразделений собраться, пообщаться в неформальной обстановке, посоревноваться. Кроме того, мы хотим развивать в наших работниках правильное отношение к жизни, установки на здоровый образ жизни, настрой на победу», — сказал Долгунов.

Как отметили участники Спартакиады, уровень конкуренции был очень высоким.

«Победа далась нам не так просто, соперники показали хорошие выступления по многим видам состязаний, навязали нам конкурентную борьбу. Однако очень рады, что удалось одержать верх. Наша команда довольна организацией соревнований, а полученные позитивные эмоции и впечатления останутся с нами еще надолго», — прокомментировали итоги турнира члены команды «Адреналин».