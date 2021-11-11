Спад? Сегодня 288 случаев ковида

На 11.11.2021 г. выявлено 288 новых случаев коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 141 случай, -Жиганский район – 16 случаев, -Сунтарский район – 15 случаев, -Алданский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 13 случаев, -Нерюнгринский, Нюрбинский районы по 12 случаев, -Мирнинский район — 10 случаев, -Хангаласский район — 8 случаев, -Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Намский районы по 5 случаев, -Вилюйский, Нижнеколымский, Усть-Майский районы по 4 случая, -Чурапчинский район по 3 случая. За сутки лабораториями республики проведено 4 921 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 651 663 теста.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Breif

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