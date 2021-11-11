11.11.2021
09:13
76
Коронавирус
Спад? Сегодня 288 случаев ковида
На 11.11.2021 г. выявлено 288 новых случаев коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 141 случай, -Жиганский район – 16 случаев, -Сунтарский район – 15 случаев, -Алданский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы по 13 случаев, -Нерюнгринский, Нюрбинский районы по 12 случаев, -Мирнинский район — 10 случаев, -Хангаласский район — 8 случаев, -Верхневилюйский, Кобяйский, Ленский, Намский районы по 5 случаев, -Вилюйский, Нижнеколымский, Усть-Майский районы по 4 случая, -Чурапчинский район по 3 случая. За сутки лабораториями республики проведено 4 921 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 651 663 теста.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.11.2021
75
11.11.2021
128
11.11.2021
70
11.11.2021
337
11.11.2021
630
10.11.2021
1632
10.11.2021
1693
10.11.2021
284
10.11.2021
946
10.11.2021
258
10.11.2021
1051
10.11.2021
504
10.11.2021
301
10.11.2021
625
10.11.2021
256
10.11.2021
208
10.11.2021
998
10.11.2021
334
10.11.2021
207
10.11.2021
369
10.11.2021
241
10.11.2021
1284
10.11.2021
710
10.11.2021
777
10.11.2021
365
10.11.2021
257
10.11.2021
265
10.11.2021
207
10.11.2021
2414
10.11.2021
283
10.11.2021
888
10.11.2021
4399
10.11.2021
270
10.11.2021
371
10.11.2021
422
10.11.2021
354
10.11.2021
273
10.11.2021
694
10.11.2021
323
10.11.2021
310
10.11.2021
300
10.11.2021
468
10.11.2021
588
10.11.2021
1061
09.11.2021
1127
09.11.2021
362
09.11.2021
1549
09.11.2021
3989
09.11.2021
345
09.11.2021
579
09.11.2021
1166
09.11.2021
1795
ТОП НОВОСТИ
05.11.2021
5909
06.11.2021
5708
10.11.2021
4397
09.11.2021
3986
06.11.2021
3550
05.11.2021
3531
06.11.2021
3462
06.11.2021
3000
06.11.2021
2988
06.11.2021
2890