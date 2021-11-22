Спад: сегодня 275 новых случаев коронавируса

На 22.11.2021 г. выявлено 275 новых случаев коронавирусной инфекции: -г. Якутск – 122 случая, -Алданский район – 29 случаев, -Мирнинский район – 18 случаев, -Нерюнгринский район – 17 случаев, -Хангаласский район – 13 случаев, -Мегино-Кангаласский район — 10 случаев, -Ленский, Намский, Нюрбинский, Сунтарский районы по 6 случаев, -Жиганский, Оленекский, Усть-Алданский районы по 5 случаев, -Амгинский, Олекминский районы по 4 случая, -Верхневилюйский, Кобяйский, Чурапчинский районы по 3 случая, -Вилюйский, Момский, Томпонский районы по 2 случая, -Булунский, Верхоянский, Горный, Нижнеколымский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 124 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 690 639 тестов.

Фото: ЯСИА Источник: Балабкина Brief

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