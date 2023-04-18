Сожгли жертву живьем в септике…

Пятеро жителей Якутска осуждены за убийство с особой жестокостью



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора пятерым жителям города Якутска. На основании вердикта присяжных заседателей они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью). Один из подсудимых осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 25 сентября 2021 года подсудимые на территории земельного участка СОТ «Сатал» в состоянии алкогольного опьянения потребовали у малознакомого мужчины денежные средства, а на его отказ поместили в металлический септик и совершили убийство путем сожжения.

В последующем они скрылись с места совершения преступления, но через непродолжительное время по оперативной информации были установлены сотрудниками отдела по раскрытию преступлений против личности МУ МВД России «Якутское».

Все пятеро были задержаны и по ходатайству следователя помещены под стражу.

Подсудимые не признавали вину в совершенном особо тяжком преступлении, однако следствием проведена кропотливая работа по восстановлению событий и обстоятельств произошедшего, и собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда от 17 апреля 2023 года подсудимые признаны виновными, в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 14 до 17,8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и особого режимов.