Создавая будущее вместе!

Как известно, строительство является одним из показателей темпов развития любого населенного пункта, любого региона. В нашей республике сегодня ведутся масштабные строительные работы. Это дороги, мосты, жилые дома, детские сады, школы, культурные центры, различные спортивные объекты, детские площадки. И многие из них – при участии компании АЛРОСА, которая оказывает поддержку выплатой дивидендов и налогов в региональный бюджет, а также через спонсорские контракты, собственные социальные проекты и добровольные пожертвования в Целевой фонд будущих поколений Якутии. За десятилетия взаимодействия с Фондом в Якутии построено и реконструировано более 100 социальных объектов.

В прошлом году Целевой фонд будущих поколений приступил к реализации новой концепции деятельности, ориентированной на опережающее развитие человеческого капитала республики, строительство объектов социальной инфраструктуры, создание условий для гармоничного развития и раскрытия творческого потенциала детей и молодежи.

Стартовала финансируемая компанией АЛРОСА целевая программа «Во имя будущего» на 2021-2023 годы и на плановый период до 2025 года. Уже сегодня мы видим первые результаты новых фундаментальных проектов, которые направлены в первую очередь на поддержку детства и юношества в республике.

Так, в 2021 году начали работу два социальных объекта. Один из них – Культурный центр «Тойон Мюрю» им. В.В. Никифорова – Кюлюмнюр в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Новое здание стало большим подарком улусу к VIII Спортивным играм народов РС(Я). Строительство большого трехэтажного здания общей площадью 3800 кв. м. началось еще в 2018 году за счет республиканского бюджета, а в 2020 году, по поручению Главы Якутии Айсена Николаева, незавершенный объект был включен в программу Целевого фонда будущих поколений «Во имя будущего». Второй объект – терапевтическое и детское отделение на 30 коек с амбулаторией на 180 посещений в смену в поселке Батагай Верхоянского района. Новый комплекс имеет статус межрайонной больницы, что позволяет оказывать медицинскую помощь и вести профилактические обследования жителей всех близлежащих районов. В новой больнице пациентов принимают врачи первичного звена и узкоспециализированные специалисты.

Парк будущих поколений

Историческим событием для республики стало начало строительства Парка будущих поколений в Якутске. Объект приурочен к 100-летию образования ЯАССР и также строится в рамках соглашения с фондом. На территории более 2 гектаров расположится инновационной целая система уличных и закрытых пространств, в которых будут размещены выставки, коворкинги, школы дополнительного образования, бесплатные площадки для стартапов, развлекательные и рекреационные зоны для прогулок и занятий спортом. Передовые технологии и системы климатической коррекции для создания комфортной уличной среды позволят парку функционировать круглый год.

«Работа Целевого фонда будущих поколений распланирована до 2032 года. Наша главная цель – подготовка конкурентоспособного поколения, способного решать актуальные задачи прорывного развития республики и страны в ближайшие годы. Наш главный партнер в решении этой амбициозной задачи – флагман мировой и отечественной алмазной промышленности компания АЛРОСА. И именно во имя достижения поставленной цели мы реализуем ряд ключевых проектов, которые финансируются компанией. Один из главных наших проектов – Парк будущих поколений стоимостью около 1,5 млрд. рублей. Ввод объекта планируется в 2025-м году. Все предстоящее время мы уделим качественному возведению Парка. Здесь будут реализованы различные уникальные архитектурные и инженерные решения. Это будет очень интересный в архитектурном плане объект, с необычной для Якутска вертикальной планировкой территории. Парк уже получил три премии престижных архитектурных конкурсов», — рассказал генеральный директор НКО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»Владимир Егоров.

На каком этапе сейчас находится строительство самого парка, непосредственно на месте строительства объекта нам рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Стройкон» Иван Полушкин:

«На 100% выполнено свайное поле, установлено 174 сваи, на 100% выполнена система охлаждения грунта. В этом году планируем завершить устройство ростверков, закупить материалы, в частности металлоконструкции. А в следующем году начнется работа по строительству первого этажа здания. Проект необычный и новый для Якутска, но с архитектурной точки зрения вполне выполнимый. Событийный парк, включающий в себя прогулочные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, скейтпарк, а в зимнее время здесь предусмотрен каток».

Объекты на стадии строительства и проектирования

Если Парк будущих поколений якутяне увидят в 2025 году, то жители Намского района уже в ноябре этого года смогут посетить новый Дворец культуры в селе Намцы, который также построен за счет средств АЛРОСА. Уже практически завершена внутренняя отделка здания и благоустройство территории. Осталось добавить последние штрихи и Дворец культуры распахнет свои двери.

«Население Намского улуса и села Намцы десятки лет ждали строительства и открытия этого объекта. В этом здании будут размещаться наши учреждения культуры, такие как библиотека, управление культуры, культурно-досуговые учреждения», — рассказал глава Намского улуса Юрий Слепцов.

При поддержке АЛРОСА на стадии строительства и проектирования находятся и другие объекты. Это спальный корпус на 40 мест Республиканского образовательно-оздоровительного центра в селе Кемпендяй Сунтарского улуса при Республиканском ресурсном центре «Юные якутяне». Также проводится реконструкция учебно-лабораторного корпуса Чурапчинского института физической культуры и спорта.

Всего же с 2011 года в фонд будущих поколений АЛРОСА направила более 8 млрд. рублей. За счет этих средств в тридцати улусах республики были построены школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома. В будущем АЛРОСА намерена выполнять все взятые на себя обязательства, все социальные проекты в республике будут реализованы.

Интересный факт:

2022 год – Год празднования 100-летия образования Якутской АССР. Целевой фонд будущих поколений, помимо строительства объектов, посвященных знаковому событию, выступает оператором аккумулирования внебюджетных средств в Фонд 100-летия образования Якутской АССР. АЛРОСА также оказала поддержку данному фонду.