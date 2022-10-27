Создавая будущее: Как АЛРОСА помогает строить социальные объекты

Сегодня по всей Якутии ведутся масштабные строительные работы. Возводятся дороги, мосты, жилые дома, детские сады, школы, культурные центры, различные спортивные объекты, детские площадки. Каждый житель Якутии хочет жить в комфортных условиях, отдыхать и проводить с пользой свое свободное время. АЛРОСА принимает деятельное участие в строительстве социальных объектов по всей республике. Поддержку компания оказывает не только в виде поддержки выплатой дивидендов и налогов в региональный бюджет, но и спонсорские контракты, собственные социальные проекты и добровольные пожертвования в Целевой фонд будущих поколений Якутии.

АЛРОСА уделяет особое значение социальным инвестициям, ежегодно направляя на социальные программы в среднем 5% своей выручки. Компания реализует более 500 социальных и благотворительных инициатив на сумму 10 млрд. рублей каждый год. Как отмечает Глава Якутии Айсен Николаев, участие АЛРОСА в жизни Якутии является одним из ключевых драйверов социально-экономического развития и лидерства республики по социальным инвестициям.

Компания уделяет большое внимание благополучию местных сообществ, поддерживая инфраструктурные проекты. Так, с 2011 года в Целевой фонд будущих поколений АЛРОСА направила более 8 млрд. рублей. За счет этих средств в тридцати улусах республики были построены 40 объектов — школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, больницы, реабилитационные центры и жилые дома. В будущем АЛРОСА намерена выполнять все взятые на себя обязательства, все социальные проекты в республике будут реализованы.

«Одним из приоритетов деятельности Целевого фонда будущих поколений остается строительство объектов. Кроме перечисленных, одним из главных фокусов является реализация стратегического проекта республики – строительство Парка будущих поколений в городе Якутске. Наряду со строительством, Фонд будет уделять большое внимание содержательной деятельности с использованием этих объектов. Мы должны сделать так, чтобы дети и молодежь могли получать востребованные навыки и стать оплотом прогрессивного развития приоритетных отраслей экономики Якутии», – рассказал генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров.

При финансовой поддержке АЛРОСА ежегодно строятся социальные объекты по всей республике. География этой работы не ограничивается одним только Мирнинским районом или алмазной провинцией, объекты строятся на всей территории Якутии. В этом году ожидается ввод Дворца культуры и духовного развития в с. Намцы Намского улуса.

В здании будут расположены Дворец культуры со зрительным залом на 400 мест, улусное управление ЗАГС, краеведческий музей, картинная галерея, библиотека с читальными залами для взрослых и детей. Дворец призван стать центром культурно-духовной жизни всего района.

«Дворец станет главным объектом большого комплекса национальной культуры. Рядом будут расположены музей выдающегося якутского поэта Ильи Винокурова-Чагылгана, площадь имени Максима Аммосова.

Все жители с нетерпением ждут радостное событие, этот проект на деле показывает большую командную работу руководства республики, муниципального района, Фонда и АЛРОСА. Благодарим всех за большую поддержку», — глава Намского улуса Юрий Слепцов.