Создатели “Смешариков” проводят курсы в рамках Арктической стартап экспедиции

Эксперты анимационного рынка расскажут о работе международных анимационных студий, процессе создания персонажей, написания сценария, до разработки маркетингового плана.

Онлайн-курс стартовал 16 сентября в рамках Арктической стартап-экспедиции в треке “Сохранение культурного наследия через новые технологии”, где участники нацелены на создание собственных анимационных продуктов о жизни северных народов, оживить персонажей любимых мифов и легенд. Они также будут разбирать бизнес-кейсы, обучатся азам бренд-маркетинга.

В конце курса участники представят стратегии развития своих продуктов перед экспертами и потенциальными партнерами и инвесторами, а лучшие проекты получат возможность прохождения стажировок в лучших студиях страны, предложения о сотрудничестве и ценные призы.

“Наша программа – это первый в своём роде анимационный образовательный проект Севера и Арктики, который будет интересен и полезен всем участникам – как начинающим, так и состоявшимся аниматорам и продюсерам. Это уникальная возможность получить знания и опыт от лидеров индустрии, показать свои проекты и идеи, получить обратную связь и вместе сделать фундаментальный рывок для развития креативной индустрии Севера и Арктики!”, — отмечает Дария Башарина, эксперт в области бренд-менеджмента и маркетинговых коммуникаций, работавшая с такими брендами, как Hamleys, Lego, Hasbro, КиноПоиск, TikTok.

Среди спикеров курса участвуют генеральный продюсер Riki Group («Смешарики», «Фиксики» и другие проекты) Юлия Николаева, генеральный директор группы компаний b4r Денис Кулаков, а также режиссёр, сценарист и автор художественных книг Ольга Упорова.

Курс бесплатный и проходит в режиме онлайн. Для участия вы можете успеть подать заявку до 22 сентября (включительно) на сайте Арктической стартап-экспедиции: https://arcticse.com/

Организаторами Арктической стартап-экспедиции являются Республика Саха (Якутия), Фонд развития инноваций Якутии и Молодежный Северный Форум.